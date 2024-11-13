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رياضة

كولر يطلب من معاونيه تقريرا شاملا عن لاعبي الأهلي خلال فترة الإجازة

مارسيل كولر المدير
مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي

طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من جهازه المعاون إعداد تقرير شامل عن كافة لاعبي الفريق خلال فترة الإجازة التي حصل عليها اللاعبون على هامش التوقف الدولي.

ومن المقرر أن يتم عرض التقرير على السويسري خلال المران الأول للفريق بعد العودة من الاجازة يوم الجمعة المقبل.

وكان مارسيل كولر منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة أسبوع خلال فترة التوقف الدولي وذلك عقب مباراة زد التي جمع الفريقين في الدوري الممتاز وفاز بها الأحمر بهدف نظيف.

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي مؤخرًا على زد بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 11 من أحداث المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري.

 

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