الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

مى عمر تدخل في خلافات مع هالة صدقي ضمن أحداث أش أش

مشهد من مسلسل أش
مشهد من مسلسل أش أش

علي قدم وساق تحاول أسرة مسلسل أش أش الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر، والذي تلعب خلاله شخصية راقصة درجة ثالثة، والمقرر عرضه خلال سباق رمضان القادم من الانتهاء من تصويره خلال شهر نوفمبر.

تفاصيل مسلسل أش أش 

وتدخل أش أش الشخصية التي تلعبها الفنانة مى عمر في خلافات مع خالتها التي تلعب دورها الفنانة هالة صدقي بسبب عملهما في مهنة واحدة.

 

وتقوم أسرة العمل حاليًا بتصوير بعض المشاهد الخارجية للعمل بين شوارع السادس من أكتوبر وبعض شوارع وسط البلد، ومن المقرر أن يستمر التصوير لما يقرب من 4 أيام.


والعمل يشارك في بطولته بجانب مى عمر وماجد المصري كل من كل من هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامي وإخراج محمد سامي.

 

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مسلسل إش إش مي عمر هالة صدقي محمد سامى مسلسلات رمضان

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