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رياضة

سيدي ندياي يتعافى من الإصابة ويرافق بعثة الزمالك إلي ليبيا

سيدي ندياي
سيدي ندياي

تعافي سيدي ندياي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا في أنكل القدم 

وضم جوميز المدير الفني اللاعب ضمن القائمة المسافرة إلي رحلة ليبيا لمواجهة النصر الليبي .

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ليبيا مساء اليوم لخوض ودية النصر المقرر لها يوم الجمعة المقبل في اعتزال خالد حسين لاعب منتخب ليبيا السابق.

وكان مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، قد وافق على مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة اعتزال خالد حسين نجم منتخب ليبيا وفريق النصر الليبي، والمقرر إقامتها يوم 15 نوفمبر  الجاري. 

مباراة اعتزال خالد حسين نجم منتخب ليبيا 

 وتولى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء والمشرف على الكرة الاتفاق على كافة تفاصيل المباراة.   

موعد مباراة الزمالك القادمة بالدوري 

أما على صعيد بطولة الدوري يواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي يوم 23 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

مباراة الزمالك وسموحة 

وحقق نادي الزمالك فوزًا صعبًا على نظيره سموحة بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما، بستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل ناصر منسي هدف التقدم لصالح الزمالك في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء بعد خطأ من الهاني سليمان حارس فريق سموحة. 

وفي الدقيقة 84 استطاع مصطفى شلبي إحراز الهدف الثاني لصالح الزمالك. 

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