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مستشفى مصر للطيران تستضيف خبيرا فرنسيا في علاج أورام البروستاتا

الخبير الفرنسى البروفيسور
الخبير الفرنسى البروفيسور Stephane Oudard

تستضيف مستشفى مصرللطيران، “قسم علاج الأورام بالمستشفى” الخبير الفرنسى البروفيسور Stephane Oudard  أستاذ علاج أورام المسالك البولية بمستشفى جورج بومبيدو بباريس، وذلك فى إطار الشراكة المبرمة مع مجموعة مستشفيات باريس APHP.

يأتي ذلك تحت رعاية  الدكتور  أيمن صلاح رئيس مجلس الإدارة وبالتعاون مع مكتب الشراكة الفرنسية بالمستشفى ومن منطلق الاهتمام المستمر بالنشاط العلمى ورفع كفاءة الكوادر الطبية بالمستشفى وتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة لمرضى الأورام. 

تبدأ فعاليات الزيارة يوم الخميس 21 نوفمبر ٢٠٢٤ بعقد يوم علمى بالقاعة الرئيسية بالمستشفى عن أحدث بروتوكولات علاج أورام البروستاتا والمسالك البولية بمشاركة الخبير الفرنسى وأطباء واستشاريى علاج الأورام وجراحة المسالك البولية بالمستشفى.

يلى ذلك عقد عيادة مناظرة الحالات على مدار يومى الخميس والجمعة 21 و22 نوفمبر.

 

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