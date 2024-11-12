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أخبار مصر

خدمات تقدمها شركات الطيران مجانا للمسافرين في المطار

المسافرين في المطار،
المسافرين في المطار، فيتو

يحصل المسافر خلال رحلته بالمطار على العديد من الخدمات لتسهيل سفر الراكب، ويلاحظ أن هناك مجموعة من الخدمات يحصل عليها المسافر مجانا دون مقابل سواء من شركة الطيران أو المطار الذي يغادر منه.

وفي ضوء التقرير التالي نستعرض أبرز الخدمات التي قد يحصل عليها المسافر في المطار دون مقابل:

 

تأخر إقلاع الطائرة

في بعض الأحيان تتأخر إقلاع بعض رحلات شركات الطيران بسبب أعطال فنية بالطائرة تحول دون إتمام الرحلة، وبالتالي يتم تأخير إقلاع الطائرة لحين إصلاح العطل، وفي تلك الحالة تكون هناك ضريبة لتلك التأخير ففي حالة تأخر الرحلة ساعة يتم تقديم مشروب للراكب، وفي حالة تأخرها ساعتين يتم تقديم وجبة ومشروب للراكب في صالة الانتظار مجانا، وفي حالة تجاوز الـ3 ساعات يتم القيام بحجز فندق للراكب قريب من المطار وتقديم وجبة لحين إقلاع الطائرة، ولكن تلك الإجراءات تنطبق على الرحلات التي تتأخر بسبب الأعطال الفنية وليس سوء الأحوال الجوية أو أي أسباب أخرى.

الأتوبيس الداخلي بالمطار والقطار

توفر شركة ميناء القاهرة الجوي أتوبيسًا داخليًّا للتحرك بين الصالات، ويتم من خلاله نقل المودعين والمسافرين والعمال بين صالات السفر والوصول مجانًا دون رسوم، كذلك توفر الشركة قطار كهربائي بين الصالات لنقل المسافرين من مبنى 1 إلى مبنى 2 و3 دون مقابل، بحيث يكون المسافر في حالة التوجه بالخطأ إلى صالة السفر الذهاب إلى وجهته داخل المطار دون مقابل بدلًا من استخدام التاكسي أو سيارة أجرة.

 

برنامج العضوية بشركة الطيران

تتيح الشركة الوطنية مصر للطيران، لعملائها برنامج المسافر الدائم EGYPTAIR PLUS أو «الولاء»، الذي يمنح العملاء العديد من المميزات على متن رحلات الشركات الأعضاء بتحالف ستار العالمي لشركات الطيران، ومن بين تلك المزايا أن يحصل الراكب على وزن إضافي ورفع مستوى درجة السفر مجانا، من خلال الاستفادة من الأميال التي يتم تسجيلها.

 

كرسي متحرك

تتكفل شركة الطيران بتوفير كرسي متحرك لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن الذين لا يستطيعون المشي، ويتم إبلاغ مكتب الشركة حيث يقوم مندوب الشركة بتوفير كرسي متحرك للحالة لحين إنهاء إجراءات السفر وصعودها على الطائرة دون مقابل، ويأتي ذلك ضمن الخدمات التي تقدمها الشركة لمسافريها لراحتهم.

 

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