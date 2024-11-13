السكك الحديدية تواصل التوعية بمخاطر ظاهرة رشق القطارات بالحجارة

وجه المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكك الحديدية بعقد ندوة للتوعية من ظاهرة رشق القطارات بالحجارة اليوم الاربعاء الموافق 13/11/2024 بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية وذلك من خلال النزول الى المدارس وتوعية أبنائنا الطلبة وتوضيح مدى خطورة هذا الأمر على القطارات والركاب.

وتأتى الندوة إيمانا من السكك الحديد لما لوزارة التربية والتعليم دور فعال تقوم به المنظومة التعليمية فى ترسيخ القيم والأخلاق ومن خلال التنسيق مع إدارة غرب الزقازيق التعليمية فى حضور وكيل أول وزارة التربية والتعليم لإدارة غرب الزقازيق.

تم إلقاء الضوء على خطورة ظاهرة رشق القطارات بالحجارة على الركاب وقائدى القطارات ومدى تأثير ذلك على مسيرة التطوير وما يتم استقطاعه من أموال من ميزانية التطوير لإعادة صيانة القطارات وذلك بمدرستى "عبدالله فكرى الثانوية التجارية بنين " ومدرسة "أحمد عرابى الثانوية العسكرية" وذلك بمعرفة بعض من قيادات الهيئة القومية للسكة الحديد ولفيف من علماء الأزهر ورجال الكنيسة بمحافظة الشرقية وبعض من قيادات المحليات بالمحافظة ومدير عام التربية والتعليم بإدارة غرب الزقازيق والجميع أكد على ضرورة تكاتف كافة الجهات مع تفعيل دور الأسرة فى توضيح خطورة تلك الظاهرة على مسيرة التنمية والأضرار الناتجة عنها وما يترتب عليها من تأخير فى مواعيد القطارات.

والجدير بالذكر بأن الهيئة تعقد مثل تلك الندوات لتوضيح مدى خطورة ظاهرة رشق القطارات بالحجارة على الركاب والقطارات ومسيرة التنمية وضرورة المشاركة الفعالة لكافة الوزارات والمحليات والهيئات ودور العبادة وتوضيح مدى تأثيرها على عمليات التطوير التى تحدث بهيئة السكة الحديد فى كافة القطاعات.

هذا وقد قامت الهيئة بتركيب كاميرات بالجرارات لألتقاط من يقومون برشق القطارات بالحجارة ويتم إحالته إلى المحاكمة وتوقيع أقصى العقوبة على يفعل هذا السلوك.