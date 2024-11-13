ينقل 1.5 مليون راكب يوميا، تفاصيل الموقف التنفيذى لمترو 6 أكتوبر

كشفت الهيئة القومية للأنفاق عن الموقف التنفيذى لمترو الخط الرابع، والذي يصل لـ 6 أكتوبر، وتتوقع الهيئة أن ينقل الخط ما يقرب من 1.5 مليون راكب يوميا، ويساهم فى تخفيف الزحام السطحى.

الموقف التنفيذى لمترو أكتوبر

وتتوقع هيئة الأنفاق أن يقضى الخط تماما على مشاكل التكدس فى العديد من المناطق، لكونه سيقدم خدمة لنقل الركاب بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية فى الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة.

ومن المتوقع نقل نحو 1.5 مليون راكب يوميًا بعد اكتمال المرحلتين، فالمرحلة الأولى الجارى تنفيذها حاليًا والتى تمتد بطول 19 كيلومترًا وعدد 17 محطة تبدأ من محطة حدائق الأشجار على حدود مدينة 6 أكتوبر، مرورًا بحدائق الأهرام والمتحف المصرى الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليتقاطع مع الخط الثانى للمترو، ثم يمتد بعد ذلك إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتبادل الخدمة مع الخط الأول للمترو.