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المجلس الأعلى للجامعات يعقد اجتماع لجنة المعادلات

المجلس الأعلى للجامعات،
المجلس الأعلى للجامعات، فيتو

عقدت لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات اليوم الأربعاء، اجتماعها الدوري برئاسة مصطفى رفعت - أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.

المجلس الأعلى للجامعات يعقد اجتماع لجنة المعادلات

جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة؛ للنظر فى معادلة الدرجات العلمية التى تم الحصول عليها من جامعات غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية بنظيراتها التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لهذا القانون.

جدير بالذكر أن لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات تهدف من هذا الإجراء إيجاد تقييم عادل للمؤهلات التى تم الحصول عليها من خارج النظام التعليمى الخاص بدولة ما، وذلك لتمكين المتقدم من الاستفادة بالمميزات والحقوق التى تترتب على حصوله على هذا المؤهل (ممارسة نشاط مهنى معين- استكمال دراسة أعلى-...) فى هذه الدولة. وفى مصر.

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