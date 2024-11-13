أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، المبادرة القومية للياقة البدنية تحت شعار “لياقة المصريين” بمركز شباب المساعيد.

تأتي هذه المبادرة في إطار رؤية مصر 2030، بهدف نشر ثقافة الرياضة ورفع مستوى اللياقة البدنية والصحة العامة لدى جميع فئات المجتمع، من الشباب والفتيات إلى الرجال والسيدات والأطفال.

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يطلقان المبادرة القومية للياقة البدنية

شهد الحفل مجموعة من العروض الرياضية المتميزة لفريق اللياقة البدنية، إلى جانب إطلاق معسكر رياضي بعنوان “رياضة من أجل التنمية”، ومشروع “ها أنا أحقق ذاتي”، الذي يهدف إلى تمكين الشباب ودعمهم لتحقيق طموحاتهم الشخصية والمهنية. كما تم تفقد الأنشطة الرياضية المختلفة التي يقدمها مركز الشباب، وخاصة التدريبات الخاصة باللياقة البدنية، والتي تمثل أحد أهم محاور المبادرة.

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يطلقان المبادرة القومية للياقة البدنية

أكد الدكتور أشرف صبحي أن المبادرة تعكس التزام الوزارة بتعزيز الصحة العامة للمواطنين من خلال الرياضة، قائلًا: “مبادرة ‘لياقة المصريين’ تأتي كجزء من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتسعى إلى نشر ثقافة النشاط البدني كأسلوب حياة صحي. نسعى لتوفير الفرصة لجميع فئات المجتمع لممارسة الرياضة بانتظام، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة".

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يطلقان المبادرة القومية للياقة البدنية

وأضاف وزير الشباب والرياضة: “شمال سيناء هي نموذج رائع لتفعيل المبادرات القومية، حيث نعمل على تعزيز الرياضة كوسيلة لتنمية المجتمع وربطها بالاستراتيجيات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.”

من جانبه، أشاد اللواء الدكتور خالد مجاور بالمبادرة وفعالياتها، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير البنية التحتية الرياضية ونشر ثقافة الرياضة بين المواطنين. وقال: “المبادرة القومية للياقة البدنية تمثل رسالة مهمة لتعزيز دور الرياضة في حياة المجتمع. نحن ملتزمون بتوفير كل الإمكانيات اللازمة لإنجاحها وضمان استفادة جميع فئات المجتمع منها.”

الجدير بالذكر ان المبادرة ترتكز على تنظيم أنشطة رياضية مفتوحة في الأماكن العامة مثل الجري، المشي، والتمارين الجماعية، تحت إشراف مدربين متخصصين. تُقدم هذه الأنشطة بشكل مجاني خلال الإجازات الأسبوعية، مما يوفر فرصة للمواطنين لاستثمار أوقات فراغهم بشكل إيجابي.

تستمر فعاليات المبادرة صباح كل يوم جمعة بدءًا من 1 نوفمبر 2024، حيث تُخصص أماكن عامة في محافظة شمال سيناء لممارسة الأنشطة الرياضية، بما يسهم في تحسين اللياقة البدنية والنفسية للمشاركين، ويعزز ثقافة الرياضة كجزء أساسي من الحياة اليومية للمجتمع المصري.

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يفتتحان أعمال تطوير مركز شباب المساعيد

فيما افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز شباب المساعيد، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الخدمات الرياضية والثقافية لشباب المحافظة. تضمنت الجولة مجموعة من الفعاليات النوعية، من بينها مبادرة “إنت الأغلى”، التي تهدف إلى تنمية وتطوير مهارات الشباب، ومعرضًا للفنون التشكيلية عرض أعمالًا مميزة لفنانين شباب من مختلف الأعمار.

كما شهد الافتتاح تنظيم ورش عمل في مجالات الذكاء الاصطناعي لتزويد الشباب بمهارات تكنولوجية حديثة تساعدهم على مواكبة التطور الرقمي، إضافة إلى ورش توعية ضمن أندية السكان، التي ركزت على القضايا السكانية والصحية وأهميتها في بناء مجتمع واعٍ ومسؤول. اختتمت الجولة بافتتاح الملعب الخماسي الجديد، الذي يمثل إضافة نوعية لتوفير بيئة رياضية متكاملة تدعم ممارسة الأنشطة البدنية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن افتتاح مركز شباب المساعيد هو خطوة ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير البنية التحتية الشبابية والرياضية في جميع أنحاء الجمهورية، قائلًا: “نحن ملتزمون بتحويل مراكز الشباب إلى محاور رئيسية للتنمية المجتمعية والثقافية. تطوير مركز شباب المساعيد يعكس حرص الدولة على دعم شباب شمال سيناء، ليس فقط من خلال الرياضة، بل أيضًا عبر تمكينهم بالمهارات التي تواكب التغيرات العالمية، مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي”.

وأضاف الوزير: “ما نراه اليوم في شمال سيناء هو تأكيد على عزم الدولة المصرية على إحداث نقلة نوعية في حياة أبنائها، مستندين إلى رؤية شاملة تستهدف تمكين الشباب وتعزيز دورهم في بناء المستقبل.”

من جانبه، عبّر اللواء الدكتور خالد مجاور عن فخره بما تشهده المحافظة من تطور في قطاعي الشباب والرياضة، قائلًا: “تطوير مركز شباب المساعيد هو مثال حي على الشراكة الفاعلة بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة، حيث نعمل على تقديم خدمات متكاملة تعزز من دور الشباب في التنمية، وتشجعهم على الابتكار والمشاركة الفاعلة في المجتمع”.

وأضاف المحافظ أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة المحافظة لتحويل مراكز الشباب إلى منصات تنموية تجمع بين الرياضة، والثقافة، والتعليم، مما يساهم في تحقيق رؤية الدولة نحو بناء مجتمع قوي ومتجانس.