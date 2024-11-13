محاضر متبادلة، تفاصيل جديدة بشأن حادث اللاعب صلاح محسن بالتجمع الأول

كشف مصدر أمنى، تفاصيل جديدة عن الحادث المرورى في التجمع الأول لـ لاعب النادي المصرى صلاح محسن.

وقال المصدر: حرر سائق محضرا ضد لاعب النادى المصرى صلاح محسن لتهشم سيارته، بسبب وقوع حادث مرورى بمنطقة التجمع الأول، ثم قام اللاعب بتحرير محضر ضد السائق بسبب وجود تليفات بسيارته ويتم إجراء محاولات للصلح.

تلقى قسم التجمع الأول، بلاغات متبادلة من سائق واللاعب صلاح محسن بسبب وجود مصادمة بسيارتهما أعلى الطريق بنطاق القسم.

وانتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين وقوع مصادمة بين السيارتين وتهشم اكصدام، وتلفيات بالجزء الأمامى للسيارات، ويتم الاستماع لأقوالهم في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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