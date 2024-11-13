الأربعاء 13 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مشروع الريف المصري يوصل تدشين الندوات للمزارعين لرفع مستوى الوعي (صور)

تدشين الندوات للمزارعين
تدشين الندوات للمزارعين لرفع مستوى الوعي

واصل مشروع الريف المصري تدشين ندوات توعوية  للمزارعين بقرية بئر عنبر التابعة لمركز قفط جنوب محافظة قنا، قصر ثقافة الطود جنوب الأقصر، تحت مظلة مشروع "تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري"، والممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، وتهدف الندوة إلى رفع مستوى الوعي لدى المزارعين بأحدث الممارسات الزراعية المستدامة وتحسين أساليب الإنتاج والتسويق لمحصول القمح، في إطار جهود دعم القطاع الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية في الريف المصري.

الريف المصري 


قال الدكتور سمير مرجان، الاخصائي الزراعى، إن الفترة الحالية تشهد مجهودات كبيرة في مجال تحسين إنتاج المحاصيل الزراعية، موضحًا أن مقاومة الحشائش التى تظهر في الأرض الزراعية المنزرعة بمحصول القمح، والتى تحتاج إلى تغيير المبيدات كل موسمين، حتى تتمكن  المواد فعالة الجديدة من من مكافحة الحشائش والقضاء عليها.

وأضاف أن الحشائش تفرز نحو 60 ألف بذرة حول النبات الواحد، لافتا إلى أن ذلك يضعف من إنتاج المحصول مع استمرار استخدام نوع واحد من المبيدات، وأكد على أن مخاطر الحشائش تتلخص في مشاركة المحصول فى الغذاء والماء والهواء كما أنها تضر بعناصر ومكونات التربة، وشدد على أن الاستخدام الجيد للمبيدات يقضي على الحشائش، كما أنها تساهم في زيادة ورفع إنتاجية فدان القمح إلى 30 أردب للفدان.

وأكد المشاركون خلال الندوة على أهمية تطبيق الممارسات الحديثة التي تسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات الزراعية، بما ينعكس بشكل إيجابي على دخل المزارعين ويدعم الاقتصاد المحلي. كما تم فتح باب النقاش وتبادل الخبرات بين المزارعين والخبراء الحاضرين، مما ساهم في إثراء الندوة وتقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي في القرية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الريف المصري الأقصر قنا قفط الطود محصول القمح تعزيز الاعمال الزراعية الزراعة

مواد متعلقة

رئيس جامعة الأقصر تستقبل وفد جامعة تشنجتشو الصينية لبحث التعاون المشترك

تعليم الأقصر يدشن ندوة طلابية عن مخاطر التدخين والإدمان (صور)

تشييع جنازة شقيقة شيخ الأزهر في الأقصر بمشاركة آلاف المواطنين (صور)

الأكثر قراءة

3 قرارات مصيرية في أول اجتماع لمجلس أبوريدة.. الاستعانة بحسن شحاتة.. توجيه الشكر لرابطة الأندية.. ونقل المقر

قرار رئاسي بنقل الإشراف الإداري على ميناء طابا التخصصى، اعرف التفاصيل

حسين فهمي وزوجته أول الحضور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

نجاحات وأزمات في 48 سنة.. قصة مهرجان القاهرة السينمائي من البداية (فيديوجراف)

مباحث الجيزة تحقق في بلاغ من الزمالك ضد كهربا

ننشر الكواليس الكاملة لأزمة نادي الزمالك مع كهربا

مصدر أمني يكشف حقيقة القبض على اللاعب صلاح محسن

صحيفة ألمانية تكشف عن وجهة عمر مرموش القادمة

منوعات

المزيد

بعد أسبوعين من الفيضانات، إسبانيا تشهد أمطارا غزيرة

بعد 5 سنوات على احتراقها، كاتدرائية نوتردام تستعد لفتح أبوابها الشهر المقبل

الذكاء الاصطناعي يعيد إنشاء كنيسة الفاتيكان التاريخية

العثور على دليل عن أول ظهور للإنسان في جنوب أذربيجان

المزيد

خدمات

المزيد

كم وصل سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الأربعاء؟

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

نجاحات وأزمات في 48 سنة.. قصة مهرجان القاهرة السينمائي من البداية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي سقر وصفاتها وعدد الملائكة عليها؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

ما حكم قول "اشفع لنا يا رسول الله"؟، دار الإفتاء تجيب

ما حكم من تيمم وصلى ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads