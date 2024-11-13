مشروع الريف المصري يوصل تدشين الندوات للمزارعين لرفع مستوى الوعي (صور)

واصل مشروع الريف المصري تدشين ندوات توعوية للمزارعين بقرية بئر عنبر التابعة لمركز قفط جنوب محافظة قنا، قصر ثقافة الطود جنوب الأقصر، تحت مظلة مشروع "تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري"، والممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، وتهدف الندوة إلى رفع مستوى الوعي لدى المزارعين بأحدث الممارسات الزراعية المستدامة وتحسين أساليب الإنتاج والتسويق لمحصول القمح، في إطار جهود دعم القطاع الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية في الريف المصري.

الريف المصري



قال الدكتور سمير مرجان، الاخصائي الزراعى، إن الفترة الحالية تشهد مجهودات كبيرة في مجال تحسين إنتاج المحاصيل الزراعية، موضحًا أن مقاومة الحشائش التى تظهر في الأرض الزراعية المنزرعة بمحصول القمح، والتى تحتاج إلى تغيير المبيدات كل موسمين، حتى تتمكن المواد فعالة الجديدة من من مكافحة الحشائش والقضاء عليها.

وأضاف أن الحشائش تفرز نحو 60 ألف بذرة حول النبات الواحد، لافتا إلى أن ذلك يضعف من إنتاج المحصول مع استمرار استخدام نوع واحد من المبيدات، وأكد على أن مخاطر الحشائش تتلخص في مشاركة المحصول فى الغذاء والماء والهواء كما أنها تضر بعناصر ومكونات التربة، وشدد على أن الاستخدام الجيد للمبيدات يقضي على الحشائش، كما أنها تساهم في زيادة ورفع إنتاجية فدان القمح إلى 30 أردب للفدان.

وأكد المشاركون خلال الندوة على أهمية تطبيق الممارسات الحديثة التي تسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات الزراعية، بما ينعكس بشكل إيجابي على دخل المزارعين ويدعم الاقتصاد المحلي. كما تم فتح باب النقاش وتبادل الخبرات بين المزارعين والخبراء الحاضرين، مما ساهم في إثراء الندوة وتقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي في القرية.

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