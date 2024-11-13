رئيس جامعة الأقصر تستقبل وفد جامعة تشنجتشو الصينية لبحث التعاون المشترك

استقبلت الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، وفدًا من جامعة تشنغتشو الصينية، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعتين.

جامعة الأقصر

وضم الوفد كل من: Dr. Guohe Han نائب رئيس الجامعة، prof. Keyong Tang بكلية العلوم وهندسة المواد، dr. Zhu Jin الأستاذ المساعد بكلية الآثار والتراث الثقافي، وذلك بحضور كل من: الدكتور مايكل مجدي، عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتور حسن رفعت مدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة، والدكتور محمد محمود مصطفى، نائب مدير مكتب التعاون الدولي.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين جامعة الأقصر وجامعة تشنغتشو الصينية، في عدد من المجالات منها مجال التراث، ومجال الآثار والحفريات، ومجال الدراسات التاريخية والتراث اللامادي، كما استعرض الجانبين سبل التعاون في عقد المؤتمرات العلمية، وورش العمل المشتركة، لتبادل الخبرات العلمية.

ووأكدت الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس الجامعة، أن بحث سبل التعاون مع جامعة تشنغتشو الصينية يأتي ضمن رؤية جامعة الأقصر، لتكوين شراكات والانفتاح على الجامعات المرموقة عالميًا، بهدف دعم طلاب الجامعة وباحثيها وأعضاء هيئة التدريس بها، بالخبرات العملية اللازمة، لمواجهة تحديات سوق العمل المحلي والعالمي، وبما يخدم في النهاية جودة المخرجات الأكاديمية والبحثية.

فيما وجه الوفد الصيني الشكر لرئيس جامعة الأقصر، لحفاوة الاستقبال وإتاحة فرص التعاون بين الجانبين، وأكد الوفد أن هذا اللقاء هو نواة لترسيخ أسس التعاون العلمي والبحثي والتدريبي بين جامعة الأقصر وتشنغشتو الصينية.