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ثقافة وفنون

بمشاركة 190 فيلما، انطلاق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي مساء اليوم

مهرجان القاهرة السينمائي
مهرجان القاهرة السينمائي

تنطلق في الثامنة مساء اليوم، الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ويحضره كبير من  النجوم والنجمات.

وتقام الدورة الخامسة والأربعون من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من اليوم 13 نوفمبر وحتى 22 من الشهر نفسه.

وتشهد هذه الدورة مشاركة باقة مميزة من الأفلام بكافة أقسام المهرجان يبلغ عددها 190 فيلما، بالإضافة إلى العديد من الجلسات الحوارية والندوات والورش المتخصصة.

في هذا السياق، حرصت إدارة المهرجان ، على وضع تجهيزات خاصة، قبل ساعات قليلة من انطلاقه، وخصصت إدارة تنظيم المهرجان، أماكن محددة لدخول الفنانين.

وأعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45 عن مواعيد وأماكن عرض الأفلام المشاركة في أقسام ومسابقات المهرجان هذا العام، حيث من المقرر أن يبدأ البرنامج بفيلم حفل الافتتاح "أحلام عابرة" مساء اليوم الأربعاء.

 

مهرجان القاهرة السينمائي 

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".


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