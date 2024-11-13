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ثقافة وفنون

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الجدول الكامل لعروض أفلام الدورة الـ 45

مهرجان القاهرة السينمائي،
مهرجان القاهرة السينمائي، فيتو

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 عن مواعيد وأماكن عرض الأفلام المشاركة في أقسام ومسابقات المهرجان هذا العام، حيث من المقرر أن يبدأ البرنامج بفيلم حفل الافتتاح مساء اليوم الأربعاء "أحلام عابرة". 

جدول عروض أفلام مهرجان القاهرة السينمائي 

وتنطلق عروض باقي الأفلام ابتداء من غد الخميس الموافق 14 نوفمبر الجاري، ويأتي جدول عروض الأفلام كالتالي: 

 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

وتقام الدورة الخامسة والأربعون من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 13 نوفمبر وحتى 22 من الشهر نفسه، وتشهد مشاركة باقة مميزة من الأفلام بكافة أقسام المهرجان، بالإضافة إلى العديد من الجلسات الحوارية والندوات والورش. 

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