وكيل صحة الغربية يُحيل واقعة استخدام أصابع سيلكون للحضور والانصراف إلى النيابة الإدارية

قرر وكيل وزارة الصحة في محافظة الغربية الدكتور أسامة بلبل إحالة واقعة استخدام أصابع سيلكون كبديل للبصمة الحقيقية لحضور وانصراف الموظفين في وحدة صحية بمدينة السنطة إلى النيابة الإدارية للتحقيق في التفاصيل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح وكيل صحة الغربية أن الواقعة تم اكتشافها أثناء عملية التفتيش الروتينية حيث تبين أن 11 موظفًا استخدموا أصابع سيلكون مزيفة لتسجيل حضورهم وانصرافهم بشكل غير قانوني، ما يعد انتهاكًا صارخًا للوائح العمل والأمانة الوظيفية.

وأكد "بلبل" أن الوزارة تتابع جميع الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على النزاهة والشفافية داخل الوحدات الصحية، مشيرًا إلى أن هذه الواقعة لا تعكس سياسة العمل داخل الوزارة، وأنها ستخضع للتحقيق الجاد لضمان محاسبة المسؤولين عنها.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن جميع الإدارات الصحية بالغربية تسعى بكل قوة للتصدي لكافة محاولات التلاعب والتزوير، وفرض بيئة عمل تلتزم بالقوانين والضوابط لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

يذكر أن النيابة الإدارية ستباشر التحقيقات في الواقعة فور استلام الملف لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة مع الموظفين المتورطين في هذا الفعل المخالف.



وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية أنه لن يتم التهاون في واقعة العثور على أصابع سيلكون داخل إحدى الوحدات الصحية بمركز السنطة تستخدم كبديل عن البصمة بجهاز البصمة الذي تم وضعه بها لتحقيق الانضباط الإداري في العمل وضمان استمرار العاملين بالوحدة الصحية سواء إداريين او أطباء وفنيين في أعمالهم بالأوقات الرسمية.

وأوضح أن الواقعة تمثل ضررًا بالغًا بالعمل بالوحدات الصحية وتم تشكيل لجنة مكبرة لفحص جهاز البصمة بالوحدة المذكورة وكذلك جميع الوحدات الصحية التي يتم استخدام جهاز البصمة بها وعددها نحو ٤٠ وحدة صحية وتكثيف جولات المرور والمتابعة للتأكد من تواجد جميع الأطباء والعاملين وأدائهم لعملهم الوظيفي وانضباطهم في أوقات العمل الرسمية.

وأشار إلى أنه سيتم احالة ملف الواقعة بكل وملابساتها الي النيابة الإدارية لمباشرة عملها في التحقيقات وسيتم نقل عدد من العاملين التي يثبت تورطهم الي أماكن أخرى لحين انتهاء التحقيقات.