بعد 5 سنوات على احتراقها، كاتدرائية نوتردام تستعد لفتح أبوابها الشهر المقبل

تستعد كاتدرائية نوتردام في باريس، إحدى أشهر المعالم الدينية والثقافية في العالم، لإعادة فتح أبوابها أمام الجمهور في 8 ديسمبر المقبل، بعد أربع سنوات من الترميمات المكثفة التي تبعت حريقًا مدمرًا طال أجزاءً واسعة منها في أبريل 2019.

كنيسة نوتردام في باريس تستعد لاعادة فتح أبوابها

وفي يوم الجمعة الماضي، قرعت الأجراس الثمانية في برج الجرس الشمالي للكاتدرائية للمرة الأولى منذ الحريق، بعد تركيب محركات جديدة لتشغيلها.

ووصف فيليب جوست، رئيس المؤسسة المسؤولة عن ترميم الكاتدرائية، هذا الحدث بـ"الرمزي والمهم"، مشيرًا إلى أنه يُمثل خطوة مهمة نحو إحياء نوتردام قبل إعادة افتتاحها الرسمي.

ومن جانبه، أوضح ألكسندر غوجون، مدير مشروع إعادة تجهيز الأجراس، أن التجربة كانت ناجحة رغم بعض التفاصيل الفنية التي لا تزال قيد العمل.

ووفقًا للمؤسسة العامة للترميم، يشهد حفل الافتتاح في ديسمبر المقبل حضور شخصيات فنية بارزة، إذ أكد جوست أنه سيتم الإعلان عن الأسماء قريبًا، وسط توقعات بحضور نجوم عالميين.

وبهذا الحدث، تستعيد كاتدرائية نوترادام ، المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، حضورها بوصفها أحد أبرز المعالم السياحية في أوروبا.