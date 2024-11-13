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الذكاء الاصطناعي يعيد إنشاء كنيسة الفاتيكان التاريخية

كاتدرائية القديس
كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، فيتو

تمكن الذكاء الاصطناعي من تحديد نقاط الضعف البنيوية غير المرئية للعين المجردة في كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان لأول مرة.

الذكاء الاصطناعي يعيد إنشاء كنيسة الفاتيكان التاريخية 

وذكرت تقارير إعلامية أنه تم استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء توأم رقمي للكنيسة الكاثوليكية الشهيرة، والذي يتكون من نموذج حاسوبي ثلاثي الأبعاد فائق الدقة يحاكي هيكلا في العالم المادي.

وتعاونت شركة "مايكروسوفت" مع الفاتيكان، لتنفيذ هذا المشروع، بمشاركة شركة Iconem الفرنسية المتخصصة في الحفاظ الرقمي.

وحمل المشروع اسم La Basilica di San Pietro، واستخدمت فيه طائرات دون طيار وكاميرات متطورة وأجهزة ليزر لالتقاط أكثر من 400 ألف صورة دقيقة، تم من خلالها إنشاء نسخة رقمية شاملة ودقيقة لكامل الكاتدرائية من الخارج والداخل، وذلك خلال ثلاثة أسابيع من العمل المتواصل.

ثم حدد تحليل الذكاء الاصطناعي الشقوق والصدوع غير المرئية للعين البشرية ما سيساعد في أعمال الترميم.

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الذكاء الاصطناعي كنيسة الفاتيكان مايكروسوفت

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