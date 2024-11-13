بسبب صوابع السليكون وتزوير بصمة الحضور، نقل 13 طبيبًا و4 ممرضين من إدارة السنطة الصحية

قررت مديرية الصحة في محافظة الغربية نقل 13 طبيبًا و4 ممرضين من إدارة السنطة إلى إدارة زفتى، بعد تورطهم في استخدام بصمة أصابع سيليكون لتزوير الحضور والانصراف، وذلك في خطوة حاسمة لمكافحة التلاعبات الإدارية وضمان النزاهة في العمل داخل الوحدات الصحية.

وأفاد الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، بأن لجنة من وزارة الصحة أثناء تفقدها الوحدة الصحية بالمنشأة الكبري بمركز السنطة لاحظت وجود عمليات تزوير في الحضور والانصراف، حيث تم استخدام أصابع سيليكون بدلًا من البصمة الحقيقية على أجهزة الحضور والانصراف.

وأكد أنه تم التحقيق في هذه الواقعة واتخاذ قرار بنقل الأطباء والممرضين المعنيين إلى إدارة زفتى، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأشار الدكتور بلبل إلى أنه تم تشديد الرقابة على كافة أجهزة البصمات في الوحدات الصحية التابعة لإدارة السنطة، حيث تم تكليف فرق مختصة بالمرور على جميع الوحدات الصحية الأربع التي تمتلك أجهزة بصمة، وذلك للتأكد من انتظام العمل والالتزام بالنظام. كما أضاف أنه تم تكثيف المتابعة المستمرة خلال ساعات العمل لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات المخالفة.

وأكد وكيل الوزارة أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على الانضباط داخل المنظومة الصحية وتقديم أفضل خدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن الوزارة ستظل في حالة متابعة مستمرة للوحدات الصحية للحد من أي تجاوزات إدارية.

يذكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود وزارة الصحة لتطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة داخل القطاع الصحي، وضمان عدم تأثير أي تلاعب أو فساد على سير العمل وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.



واقعة ضبط عدد من “قوالب بصمات أصابع سيليكون مقلدة”

جاء ذلك في ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد على عدد من المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن واقعة ضبط عدد من "قوالب بصمات أصابع سيليكون مقلدة"، داخل مقر إحدى الوحدات الصحية التابعة للإدارة الصحية بمركز "السَنّطَة" بمحافظة الغربية، وذلك خلال مباشرة لجنة مكبرة من وزارة الصحة ومديرية الصحة بالغربية لمهام عملها بمتابعة انتظام العمل وتواجد الأطباء والعاملين بجهات تقديم الخدمة الطبية؛ وأن تلك المضبوطات قد جرى صنعها بغرض استخدامها في التلاعب بجهاز مسح البصمة الإلكتروني الخاص بتسجيل توقيت الحضور والانصراف للأطباء والهيئات المعاونة والعاملين بتلك الوحدة.

وباشرت النيابة الإدارية بالسَنّطَة، التحقيقات في الواقعة، أمام المستشار محمد علي الشباسي، بإشراف المستشارة مروة صلاح مدير النيابة، حيث قررت النيابة: استدعاء رئيس وأعضاء اللجنة التي قامت بضبط الواقعة والمشكلة من المراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الصحة والسكان لسماع شهادتهم حول الواقعة، ومناقشتهم في التقرير الذي أعدته اللجنة عن أعمالها في التفتيش على الوحدة الصحية.

وجاري استكمال التحقيقات.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير