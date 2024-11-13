الأربعاء 13 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بسبب صوابع السليكون وتزوير بصمة الحضور، نقل 13 طبيبًا و4 ممرضين من إدارة السنطة الصحية

بسبب صوابع السليكون
بسبب صوابع السليكون وتزوير بصمة الحضور

قررت مديرية الصحة في محافظة الغربية نقل 13 طبيبًا و4 ممرضين من إدارة السنطة إلى إدارة زفتى، بعد تورطهم في استخدام بصمة أصابع سيليكون لتزوير الحضور والانصراف، وذلك في خطوة حاسمة لمكافحة التلاعبات الإدارية وضمان النزاهة في العمل داخل الوحدات الصحية.

وكيل صحة الغربية يُحيل واقعة استخدام أصابع سيلكون للحضور والانصراف إلى النيابة الإدارية

النيابة الإدارية تحقق في ضبط صوابع سيليكون مقلدة بصحة الغربية

وأفاد الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، بأن لجنة من وزارة الصحة أثناء تفقدها الوحدة الصحية بالمنشأة الكبري بمركز السنطة لاحظت وجود عمليات تزوير في الحضور والانصراف، حيث تم استخدام أصابع سيليكون بدلًا من البصمة الحقيقية على أجهزة الحضور والانصراف.

وأكد أنه تم التحقيق في هذه الواقعة واتخاذ قرار بنقل الأطباء والممرضين المعنيين إلى إدارة زفتى، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأشار الدكتور بلبل إلى أنه تم تشديد الرقابة على كافة أجهزة البصمات في الوحدات الصحية التابعة لإدارة السنطة، حيث تم تكليف فرق مختصة بالمرور على جميع الوحدات الصحية الأربع التي تمتلك أجهزة بصمة، وذلك للتأكد من انتظام العمل والالتزام بالنظام. كما أضاف أنه تم تكثيف المتابعة المستمرة خلال ساعات العمل لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات المخالفة.

وأكد وكيل الوزارة أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على الانضباط داخل المنظومة الصحية وتقديم أفضل خدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن الوزارة ستظل في حالة متابعة مستمرة للوحدات الصحية للحد من أي تجاوزات إدارية.

يذكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود وزارة الصحة لتطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة داخل القطاع الصحي، وضمان عدم تأثير أي تلاعب أو فساد على سير العمل وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.
 

واقعة ضبط عدد من “قوالب بصمات أصابع سيليكون مقلدة”

جاء ذلك في ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد على عدد من المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن واقعة ضبط عدد من "قوالب بصمات أصابع سيليكون مقلدة"، داخل مقر إحدى الوحدات الصحية التابعة للإدارة الصحية بمركز "السَنّطَة" بمحافظة الغربية، وذلك خلال مباشرة لجنة مكبرة من وزارة الصحة ومديرية الصحة بالغربية لمهام عملها بمتابعة انتظام العمل وتواجد الأطباء والعاملين بجهات تقديم الخدمة الطبية؛ وأن تلك المضبوطات قد جرى صنعها بغرض استخدامها في التلاعب بجهاز مسح البصمة الإلكتروني الخاص بتسجيل توقيت الحضور والانصراف للأطباء والهيئات المعاونة والعاملين بتلك الوحدة.

وباشرت النيابة الإدارية بالسَنّطَة، التحقيقات في الواقعة، أمام المستشار محمد علي الشباسي، بإشراف  المستشارة مروة صلاح مدير النيابة، حيث قررت النيابة: استدعاء رئيس وأعضاء اللجنة التي قامت بضبط الواقعة والمشكلة من المراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الصحة والسكان لسماع شهادتهم حول الواقعة، ومناقشتهم في التقرير الذي أعدته اللجنة عن أعمالها في التفتيش على الوحدة الصحية.

وجاري استكمال التحقيقات.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

وكيل صحة الغربية يُحيل واقعة استخدام أصابع سيلكون للحضور والانصراف إلى النيابة الإدارية

النيابة الإدارية تحقق في ضبط صوابع سيليكون مقلدة بصحة الغربية

خالد عيد يعتذر لـ جمهور طنطا عن تصريحاته الأخير ويعدهم بشكل جديد للفريق

ترقية 22 عضوًا بهيئة التدريس وتعيين 9 مدرسين بجامعة طنطا

الأكثر قراءة

قرار رئاسي بنقل الإشراف الإداري على ميناء طابا التخصصى، اعرف التفاصيل

3 قرارات مصيرية في أول اجتماع لمجلس أبوريدة.. الاستعانة بحسن شحاتة.. توجيه الشكر لرابطة الأندية.. ونقل المقر

عقب أنباء وفاته، نادي كفر الشيخ يكشف تفاصيل حالة لاعبه بعد بلع لسانه أمام القزازين

مباحث الجيزة تحقق في بلاغ من الزمالك ضد كهربا

أول تعليق للاحتلال علي استهداف حزب الله لمقر وزارة الحرب والأركان الإسرائيلية

بسبب صوابع السليكون وتزوير بصمة الحضور، نقل 13 طبيبًا و4 ممرضين من إدارة السنطة الصحية

أول تحرك من الخطيب بعد حبس إمام عاشور

نجاحات وأزمات في 48 سنة.. قصة مهرجان القاهرة السينمائي من البداية (فيديوجراف)

منوعات

المزيد

بعد 5 سنوات على احتراقها، كاتدرائية نوتردام تستعد لفتح أبوابها الشهر المقبل

الذكاء الاصطناعي يعيد إنشاء كنيسة الفاتيكان التاريخية

العثور على دليل عن أول ظهور للإنسان في جنوب أذربيجان

لم تنجُ إلا العروس، مصرع 18 شخصًا في حادث سيارة أثناء طريقها لحفل زفاف

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

المزيد

انفوجراف

نجاحات وأزمات في 48 سنة.. قصة مهرجان القاهرة السينمائي من البداية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قول "اشفع لنا يا رسول الله"؟، دار الإفتاء تجيب

ما حكم من تيمم وصلى ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب

الهدهد: ما نشهده اليوم من صراعات وحروب أساسه قائم على العنصرية والجاهلية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads