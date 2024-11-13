السكرتير العام المساعد يتابع تنفيذ فاعليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" (صور)

أجرى اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد جولة ميدانية لمتابعة فاعليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية، بمركز شباب سيف الدين بمركز الزرقا، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وبحضور الدكتور سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا.

طلاب المدارس تشارك بفقرات استعراضية وإلقاء شعر وغناء وورشة عمل في الرسم

وأطلقت مديرية التربية والتعليم فاعلية بمشاركة طلاب المدارس بعمل فقرات استعراضية وإلقاء شعر وغناء وورشة عمل في الرسم وأيضًا ندوة تنمية المهارات الحياتية، وكذلك ندوة عن لا للعنف، وندوة عن إدارة الوقت وعدد المستهدف ١٦٠، كما شاركت مديرية الطب البيطري بقافلة قدمت خدمات الكشف والعلاج المجاني لعدد ٣٧٥٠ طائرًا مختلفًا بالمجان بالإضافة الى عمل ندوة إرشادية ضمن مبادرة يلا نوعيها والتي تستهدف رفع الوعي لدى المرأة لزيادة تمكينها اقتصاديًّا عن التربية الآمنة علاوة على لقاءات إرشادية متنوعة عن إنفلونزا الطيور والخدمات التي تقدمها المديرية.

السكرتير العام المساء يتابع تنفيذ المبادرة الرئاسية بداية جديدة

وأطلقت هيئة تعليم الكبار ندوة عن اهمية التعليم المستمر لأنه سبيل للتنمية والتقدم ومخاطر الأمية علي الفرد والمجتمع، وتم عمل امتحان فوري لمن يجيد القراءة والكتابة لعدد ٣٠مستفيدًا، ونفذت مديرية العمل ندوة عن مفهوم السلامة والمهنية وتأمين بيئة العمل وندوة لإدارة الرعاية عن خدمات المديرية وحقوق العامل، وأطلقت إدارة وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة ندوة عن تمكين المرأة وسيلة لمناهضة العنف ضد المرأة.

التضامن الاجتماعي توزع مساعدات مالية للأسر الأولى بالرعاية

وشاركت مديرية التضامن الاجتماعي بفاعلية لتوزيع مساعدات مالية للأسر الاولى بالرعاية مقدمة من جمعية كفالة اليتيم والتنمية بسيف الدين وتوزيع مواد غذائية وأيضًا توزيع عدد ٥٦ كرتونة بنك الطعام من جمعية سيف الدين الخيرية وعمل استمارات دعم المشروعات الصغيرة وإطلاق ندوة تعريفية عن خدمات التضامن، وشاركت الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية بندوة دروس دينية ووعظ وإفتاء، كما تم عمل ندوة عن الخدمات التي تقدمها منطقة دمياط الأزهرية وجدوي مبادرة بداية، وأطلقت الإدارة الصحية بفريق متحرك لتقديم المبادرات بالكشف المبكر على الأمراض السرطانية والضغط والسكر الاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة ندوة عن ١٠٠٠ يوم ذهبية والاعتناء بالطفولة والأمومة، وأطلقت إدارة مشروعك بالوحدة اندوه عن مشروعك وكيفية منح القروض وأطلقت مديرية الأوقاف ندوة انت عند الله غال وندوة بناء الإنسان من خلال البناء الثقافي وتوعية النشء بقيمة الوطن وتقديم محاضرات والرد علي كل ما يشغل المواطن من الناحية الدينية وشاركت وحدة السكان بالوحدة بمبادرة عن فكر قبل ما تكثر للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة، وقامت القوات المسلحة بتوزيع عدد ٧٥ كرتونة تكافل وكرامة، ونفذت الإدارة العامة للموارد المائية والري بدمياط ندوة عن الاستفادة من ورد النيل بعمل أشغال يدوية، فضلا عن إطلاق المجلس القومي للسكان بندوة عن المشكلة السكانية وتنظيم الاسرة وأطلقت مديرية الزراعة ندوة عن أمراض النباتات.

هذا إلى جانب وجود المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة وتم خلالها تقديم الخدمة للطلاب والأطفال وعمل أنشطة وسيارة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وقامت هيئة الإسعاف بعمل ندوة للطلبة عن الإسعافات الأولية وقامت سيارة التموين ببيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة للسادة المواطنين.