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خارج الحدود

تفاصيل لقاء وزير الخارجية ورئيس مجلس النواب اللبناني (صور)

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع رئيس مجلس النواب اللبناني

اجتمع د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة خلال الزيارة التي يجريها لبيروت اليوم مع نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بدعم لبنان الشقيق على كافة المستويات.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أكد أن الزيارة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتأكيد الدعم المصري الكامل للبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات المتكررة للسيادة اللبنانية في مخالفة صارخة للقانون الدولي.

 

 وشدد وزير الخارجية على موقف مصر المطالب بضرورة احترام السيادة اللبنانية والرافض لجميع الإجراءات الإسرائيلية التي تنال من وحدة وسلامة الأراضي اللبنانية.

وأدان استهداف الجيش الإسرائيلي لقوات اليونيفيل، في انتهاك صارخ للسيادة اللبنانية والقانون الدولي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عبد العاطي استعرض الاتصالات التي تجريها مصر للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان وغزة، ووقف التصعيد بالمنطقة.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة تضافر الجهود الدولية لإقرار التهدئة وتنفيذ قرار مجلس الأمن ١٧٠١ بشكل كامل من كافة الأطراف، ودعم المؤسسات اللبنانية وفي مقدمتها الجيش اللبناني، فضلًا عن تقديم كافة أشكال الدعم الإنساني. 
كما تناول الوزير  مسألة الشغور الرئاسي وأهمية انتخاب رئيس للبنان بتوافق وطني دون إملاءات خارجية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة لا تدخر جهدًا في اتصالاتها على المستوى الثنائي أو عبر التنسيق مع الدول أعضاء اللجنة الخماسية الخاصة بلبنان من أجل حلحلة أزمة الشغور الرئاسي، مشيرًا إلى أن جهود اللجنة الخماسية تأتي في إطار المساعدة والتيسير وتقريب المواقف بين مختلف الأطراف اللبنانيين، والحفاظ على الملكية الوطنية اللبنانية فى انتخاب الرئيس.
 

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عبد العاطي لبنان الدعم المصرو للبنان

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