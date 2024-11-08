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محافظات

محافظ أسوان يتفقد مجمع الخدمات الصناعية بقرية الكوبانية (صور)

محافظ أسوان وأهالي
محافظ أسوان وأهالي الكوبانية

 واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية لمتابعة حجم الإنجاز بالمشروعات الجارية بمختلف قطاعات العمل العام، والتى تشهدها المدن والمراكز ضمن سلسلة النجاحات المتتالية داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مشروع مجمع الخدمات بقرية الكوبانية 

 وتفقد المحافظ مشروع مجمع الخدمات الصناعية بقرية الكوبانية التابعة لمركز أسوان، والذى تنفذه هيئة تنمية الصعيد بإشراف من اللواء شريف صالح رئيس الهيئة بتكلفة تصل لنحو 8 ملايين جنيه، وذلك برفقة النائب جابر أبو خليل عضو مجلس النواب، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات، فضلًا عن القيادات التنفيذية المعنية.

 ووجه الدكتور إسماعيل كمال بالإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع الحيوى، والذى وصلت نسبة التنفيذ به إلى 90 % خلال شهر، لتحقيق العوائد الإيجابية منه التى تساهم فى توفير فرص العمل لأبناء القرية،  لاسيما أنه يضم 5 ورش كمرحلة أولى.

 وأكد أن الفترة الحالية تشهد تنفيذ العديد من المشروعات الهادفة لإتاحة فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة، وتحفيزهم لسوق العمل الحر، وإقامة مشروعات إنتاجية تساهم فى توفير حياة كريمة لهم.

ويضم المجمع الحرفى المقام على مساحة 1000 م2 فى مرحلته الأولى 5 ورش، وتولت هيئة تنمية الصعيد  عدد من الماكينات للخياطة، والأوفر، والعراوى، والأورلية، والمقصات، والمكواه وجميعها مخصصة للمجمع الصناعى.

 

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​ أسوان مشروعات خدمات مجمع تنمية

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