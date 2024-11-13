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تشييع جنازة شقيقة شيخ الأزهر في الأقصر بمشاركة آلاف المواطنين (صور)

مراسم جنازة شقيقة
مراسم جنازة شقيقة شيخ الأزهر

 شيع الآلاف من أهالي محافظة الأقصر جنازة الحاجة سميحة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى التي توفيت بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 90 عاما، إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة بمدينة القرنة بالبر الغربي.

جنازة شقيقة شيخ الأزهر في الأقصر 

 وكان الأزهر الشريف أعلن أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرر قطعَ زيارته الحالية لأذربيجان والعودة إلى أرض الوطن لتلقي العزاء في وفاة شقيقته الكبرى، الحاجة سميحة محمد أحمد الطيب، التي وافتها المنية صباح اليوم الأربعاء، وستقام مراسم العزاء مساء اليوم بمدينة القرنة بمحافظة الأقصر.

وتوفيت الحاجة سميحة الطيب عن عمر يناهز 90 عاما إبنة مركز القرنة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، الشقيقة الكبرى لفضيلة الإمام الاكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد محمد أحمد الطيب الحساني، وذلك بعد صراع مع المرض.

 الحاجة سميحة شقيقة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، كانت تعرضت لوعكة صحية على إثرها نقلت إلى مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وخضعت تحت إشراف طبي لمدة 10 أيام داخل العناية المركزة كما أنها كانت مصابة بأمراض الضغط والسكر المزمنة.

وخيم الحزن الشديد على مركز القرنة غرب الأقصر مسقط رأس شقيقة شيخ الأزهر الكبرى، حزنا على فراقها واكتست القرية باكلمها بالسواد، فيما تحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء.

 

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