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سياسة

محلية النواب تطالب بإنهاء مشروعات البنية الأساسية في موعدها

لجنة الإدارة المحلية
لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فيتو

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد السجيني، بشأن متابعة الجدول الزمني المحدد لتنفيذ أعمال البنية الأساسية (مياه الشرب – الصرف الصحي – الكهرباء – الري – الطرق – الكباري) بمناطق امتداد الشيخ زايد – الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر – محافظة الجيزة، مع ضرورة الإفادة بالجدول الزمني المعد لنهو تلك الأعمال والأسباب التي أدت إلى عدم القدرة على الانتهاء من تنفيذها في المواعيد المحددة بالجلسة المنعقدة بتاريخ 26/7/2024.

البنية الأساسية مياه الشرب

وأوضح السجيني أن اللجنة كانت قد ناقشت طلب الإحاطة في 26 يونيو 2024، بشأن متابعة الجدول الزمني المحدد لتنفيذ أعمال البنية الأساسية مياه الشرب، الصرف الصحي، الكهرباء، الري، الطرق الكباري (بمناطق) امتداد الشيخ زايد – الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر (والإجراءات التي اتخذتها الوزارات المختصة بنهو أعمال المرافق في هذا الشأن وفقًا للتعهدات التي تقدموا بها أثناء مناقشة هذا الموضوع بالجلسة المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2024، وكان هناك تعهد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتنفيذ الطريق الرئيسي لمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر في اتجاه واحد في موعد غايته 30/6/2024، وتنفيذ الاتجاهين في موعد غايته 30/12/2024، ونهو تنفيذ جميع أعمال المرافق في موعد غايته 30/6/2025.

وأشار السجيني، إلى ضرورة الانتهاء من هذه المشروعات في مواعيدها المقررة سواء بالنسبة لتنفيذ أعمال البنية الأساسية المتمثلة في مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكباري والكهرباء وغيرها، حتى يتم التيسير على المواطنين وتخفيف معاناتهم.

الجداول الزمنية المحددة

وقال السجيني: "نقدر الجهود المبذولة ولكن يجب الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، ونريد طرق مهيئة وطريق أسلفت لا يحفر ولا يتكسر".

ممثلو شركة مياه الشرب والصرف الصحي

وأكد ممثلو شركة مياه الشرب والصرف الصحي التزامهم بالمواعيد الزمنية المقررة بالنسبة للمياه، وأن هناك بعض الخطوط سيتم الانتهاء منها في شهر ديسمبر المقبل، وأخرى في عام 2025، كما أشار ممثلو الحكومة، إلى أنه جاري توصيل الغاز في المنطقة.

وأوصت اللجنة بعقد اجتماع الأسبوع المقبل، يشارك فيه جميع الجهات المعنية ويكون فيه تمثيل مناسب لكل جهة، الحكومي والإداري، وإفادة اللجنة بما تم التوافق عليه في هذا الاجتماع.

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