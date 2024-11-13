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تعليم الأقصر يدشن ندوة طلابية عن مخاطر التدخين والإدمان (صور)

أثناء الندوة
أثناء الندوة

 دشنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم ندوة طلابية بمدرسة خالد بن الوليد الثانوية العسكرية، للتوعية بمخاطر التدخين والإدمان، في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وبقيادة الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، في ضوء مبادرة ظواهر للحد والقضاء على السلوكيات السلبية في المجتمع.

 

مبادرة ظواهر 2024

 وحاضر بالندوة الدكتور أحمد حسين أخصائي الطب النفسي وعلاج الإدمان، الشيخ مبارك علي خطيب مسجد سيدي أبو الحجاج، عبد الرحيم جاد رئيس وحدة الكشف عن المخدرات بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لمجلس الوزراء، ومحمد المدثر موجه التربية الاجتماعية.

 

وألقى "جارح" خلال الندوة، كلمة حذر فيها الطلاب من الانجراف مع تيار التدخين الذي يعد الخطوة الأولى في طريق المخدرات، وحثهم على ضرورة انتقاء الأصدقاء الذين يمثلون الدافع الأول سواء للخير أو للشر، وأشار إلى أن بداية هذه الطرق تبدو براقة إلا أنها في حقيقتها سراب خادع، ونهايتها مفعمة بالندم.

وأشار الأخصائي النفسي الدكتور أحمد حسين إلى أن أقوى المداخل التي يدخل منها الشباب إلى طريق المخدرات هو الصحبة وفضول التجربة، كما حذر ممثل الأوقاف الشيخ مبارك علي من ادمان هذه المدمرات وأكد على حرمتها إذ أن فيها مهلكة للنفس والمال.

كما أوضح ممثل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عبد الرحيم جاد أن المدمن المتقدم للصندوق طالبًا للعلاج، فإنه يعامل معاملة المريض الذي يحتاج إلى علاج، مضيفًا أن من طلب العلاج وقرر التعافي من الإدمان فإن الدولة تقدم له برنامج علاجي مجاني ويتم علاجه في سرية تامة.

وخلال كلمتها للطلاب، قالت مدير عام التعليم العام إيمان عبد العال: أنتم أبناء هذا الوطن، والجيل الذي نعول عليه كثيرًا في الحفاظ على حاضره وبناء مستقبله، فاجتهدوا أن تحموا أنفسكم من هذه السموم؛ حفاظًا على أنفسكم ومن أجل أهلكم، وبلدكم.

 

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