ماذا تعرف عن مصفاة الذهب وهل تمتلك مصر واحدة منها؟ خبير يجيب

مصفاة الذهب، تعتبر مصفاة الذهب هي المكان الذي يتم فيه فصل الذهب عن المعادن الأخرى أو المخلفات، بعبارة أخرى، يتم تكرير الذهب حيث تعمل هذه الشركات عموما باستخدام المعادن الثمينة الخردة، وتقوم بإعادة تدويرها من خلال عملية التكرير، وفصلها إلى أشكالها النقية، وإعادة استخدامها.

كيف تتم إعادة تدوير الذهب ؟

وتستطيع مصافي الذهب إعادة تدوير واستخراج الذهب من معظم الخردة المعدنية التي تحتوي عليه، ومن الأمثلة على ذلك الأجهزة الإلكترونية، والمجوهرات القديمة، بهذه الطريقة، يتم إعادة استخدام الذهب الموجود بالفعل في السوق، ويتم تقليل تأثير تعدين الذهب، وهو نشاط ملوث للغاية، كما أن عملية إعادة تدوير الذهب مريحة اقتصاديًّا مقارنة بعملية التعدين.

خبير يكشف عن ميزات مصافى الذهب واليه عملها

ومن جانبه قال الدكتور نبيل فرج خبير أسواق المال لــ “ فيتو ”: إن الرخص القانونية لاستكشاف الذهب والخامات الأخرى سواء كانت من الفلزات الثمينة أو المعادن الصناعية في مصر تتطلب إنشاء مناطق صناعية، مشيرا إلى أن مصر تعتمد على موادها الخام حاليًّا وتزود بها الناتج المحلي من خلال المدن المرتبطة بالخامات التعدينية.

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نبيل فرج - فيتو

هل تمتلك مصر مصفاة للذهب ؟