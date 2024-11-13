الأربعاء 13 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ماذا تعرف عن مصفاة الذهب وهل تمتلك مصر واحدة منها؟ خبير يجيب

مصفاه الذهب
مصفاه الذهب

مصفاة الذهب، تعتبر مصفاة الذهب هي المكان الذي يتم فيه فصل الذهب عن المعادن الأخرى أو المخلفات، بعبارة أخرى، يتم تكرير الذهب حيث تعمل هذه الشركات عموما باستخدام المعادن الثمينة الخردة، وتقوم بإعادة تدويرها من خلال عملية التكرير، وفصلها إلى أشكالها النقية، وإعادة استخدامها.

كيف تتم إعادة تدوير الذهب ؟

وتستطيع مصافي الذهب إعادة تدوير واستخراج الذهب من معظم الخردة المعدنية التي تحتوي عليه، ومن الأمثلة على ذلك  الأجهزة الإلكترونية، والمجوهرات القديمة، بهذه الطريقة، يتم إعادة استخدام الذهب الموجود بالفعل في السوق، ويتم تقليل تأثير تعدين الذهب، وهو نشاط ملوث للغاية، كما أن عملية إعادة تدوير الذهب مريحة اقتصاديًّا مقارنة بعملية التعدين.

 

 

 

خبير يكشف عن ميزات مصافى الذهب واليه عملها 

ومن جانبه قال الدكتور نبيل فرج خبير أسواق المال لــ “ فيتو ”: إن الرخص القانونية لاستكشاف الذهب والخامات الأخرى سواء كانت من الفلزات الثمينة أو المعادن الصناعية في مصر تتطلب إنشاء مناطق صناعية، مشيرا إلى أن مصر تعتمد على موادها الخام حاليًّا وتزود بها الناتج المحلي من خلال المدن المرتبطة بالخامات التعدينية.

اقرأ التالي: تبدأ من 1200 جنيه، أسعار سبائك الذهب بالصاغة اليوم الأربعاء

 

 

نبيل فرج - فيتو
نبيل فرج - فيتو

 

هل تمتلك مصر مصفاة للذهب ؟  

وأضاف فرج: مصر تبني مصفاة ذهب حاليا، ليتم ربطها بمدينة الذهب الجديدة التي أعلنت عنها الدولة، وتم اختيار منطقة مرسى علم لإقامة المصفاة لأنها منطقة غنية بالخام، وذلك تطور هام جدا في قطاع التعدين في مصر، مشيرًا إلى إن مصفاة الذهب ليست استثمارًا مربحًا جدًّا، لكنه استثمار جيوسياسي هام، ولتكون المصفاة اقتصادية يلزمها العمل على إنتاج ذهب نحو 18 طنا سنويًّا، ومصر تنتج حاليًّا 16 طنًّا سنويًّا لكنها تعتمد على إعادة تدوير المشغولات الذهبية التي تمثل جزءًا هامًّا من ثقافة نحو 100 مليون مواطن في مصر، بالإضافة إلى الإنتاج القادم من السودان وكان معظمه يذهب لمجموعة مصفاة ذهب دبي ويمكن جذبه لمصر، والعامل الثالث أن كل عقود الاستكشاف والبحث خلال الأعوام الأخيرة، سيكون لها دور كبير في زيادة إنتاج مصر من الذهب ومعادن الأساس المصاحبة في السنوات المُقبلة، وهو ما يُعزز من أداء مصفاة الذهب.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الذهب مصفاة الذهب زد جولد المشغولات الذهبية الصاغة الخامات التعدينية الأجهزة الإلكترونية أجهزة الالكترونية استخراج الذهب قطاع التعدين فى مصر مصافى الذهب هل تمتلك مصر مصفاة للذهب مصفاة للذهب

مواد متعلقة

تبدأ من 1200 جنيه، أسعار سبائك الذهب بالصاغة اليوم الأربعاء

ارتفاع جديد لسعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك المصرية

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

البورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة.. إقبال كبار المستثمرين العرب على الأسهم.. وخبراء يكشفون مزايا القيد بسوق المال

الحق اشتري، تراجع جديد لأسعار الذهب في الصاغة (آخر تحديث)

البورصة المصرية، الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بمنتصف حركة التداولات

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

تراجع كبير، حركة الجنيه الذهب خلال أسبوع

الأكثر قراءة

3 قرارات مصيرية في أول اجتماع لمجلس أبوريدة.. الاستعانة بحسن شحاتة.. توجيه الشكر لرابطة الأندية.. ونقل المقر

مباحث الجيزة تحقق في بلاغ من الزمالك ضد كهربا

أستاذ علم نفس يكشف أسرارا دفعت الطبيبة وسام شعيب لإثارة أزمة حمل السفاح

أول تحرك من الخطيب بعد حبس إمام عاشور

قائمة هاني أبوريدة تتقدم رسميا بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة

محمد شريف يكشف لفيتو موقفه من العودة للأهلي

الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025 (إنفوجراف)

انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

منوعات

المزيد

الذكاء الاصطناعي يعيد إنشاء كنيسة الفاتيكان التاريخية

العثور على دليل عن أول ظهور للإنسان في جنوب أذربيجان

لم تنجُ إلا العروس، مصرع 18 شخصًا في حادث سيارة أثناء طريقها لحفل زفاف

42 مليون دولار تعويض لـ 3 عراقيين عُذبوا في سجن أبو غريب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

المزيد

انفوجراف

الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم من تيمم وصلى ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب

الهدهد: ما نشهده اليوم من صراعات وحروب أساسه قائم على العنصرية والجاهلية

"المال العام وحرمة التّعدي عليه" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads