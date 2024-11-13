الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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حوادث

أقوال مالك مقهى شهد مقتل طالب على يد زميله في شبرا

محكمة
محكمة

استمعت  نيابة شمال القاهرة الكلية  لأقوال مالك مقهى شهد مقتل طالب على يد زميله بسبب رفض المجني عليه دفع ثمن المشروبات بمنطقة شبرا مصر بعد فوز الأول عليه في لعبة الدومينو. 


وقال مالك المقهى في أقواله: “الشابان أصحاب واعتادا الجلوس في المقهى واللعب، ويوم الواقعة فوجئت بمشاجرة نشبت بينهما فأسرعت للفصل بينهما، وشاهدت المتهم يضرب المجني عليه بلكمة في صدره”.

وأضاف مالك المقهى أن المجني عليه سقط على إثر الضربة على الأرض مغشيًّا عليه وتم نقله الى مستشفى لكنه كان قد فارق الحياة.

وتبين من مناظرة النيابة أن الجثة لذكر في العقد الثاني من العمر وتوفي نتيجة إصابته بلكمة قوية في الصدر تسببت في نزيف داخلي حاد وهبوط في الدورة الدموية ومن ثم الوفاة. 
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من شرطة النجدة يفيد  بوجود متوفى داخل مقهى بمنطقة شبرا مصر.
وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة طالب متوفى وبفحص جثته تبين عدم وجود إصابات ظاهرية.

وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه كان بصحبة زميله بالمدرسة داخل المقهى وقاموا بلعب الدومينو واتفقوا على أن الخاسر يدفع ثمن المشروبات وبعد انتهائهم من اللعب وخسارة المجنى عليه رفض دفع ثمن المشاريب.

وأضافت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين الطرفين  وعلى إثرها  دفع المتهم  المجني عليه بيده فسقط مغشيًّا عليه وتوفي على الفور.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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