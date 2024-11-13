الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

الديوان الأميري بالكويت يصدر قرارًا عاجلًا بشأن رئيس الحرس الوطني

أمير الكويت الشيخ
أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مرسومًا أميريًّا بتعيين الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح رئيسًا للحرس الوطني.

تعيين 3 أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

وفي وقت سابق أصدر الأمير الكويتي، مرسومًا أميريًّا بتعيين 3 أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات.

والأعضاء هم: خالد يوسف إبراهيم الهاجري وسليمان داود سليمان الغنيم وعبد الله أسامة فهد الجار الله.

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