الديوان الأميري بالكويت يصدر قرارًا عاجلًا بشأن رئيس الحرس الوطني

أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مرسومًا أميريًّا بتعيين الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح رئيسًا للحرس الوطني.

تعيين 3 أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

وفي وقت سابق أصدر الأمير الكويتي، مرسومًا أميريًّا بتعيين 3 أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات.

والأعضاء هم: خالد يوسف إبراهيم الهاجري وسليمان داود سليمان الغنيم وعبد الله أسامة فهد الجار الله.