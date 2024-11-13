المصدرين المصريين "اكسبولينك": مشاركة أكثر من 100 عارض من مصر وأفريقيا 

تستعد جمعية المصدرين المصريين – "اكسبولينك" لإطلاق الدورة الثامنة من معرض Destination Africa خلال الفترة 16 - 17 من شهر نوفمبر الجاري،ويعد المعرض هو الملتقى التجاري الأهم في القارة الأفريقية المتخصص في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات في مصر وأفريقيا، حيث إنه يجمع مصنعي المنسوجات والملابس الجاهزة من مصر والدول الأفريقية مع المشترين الدوليين من جميع أنحاء العالم تحت سقف واحد.



ويأتى تنظيم المعرض في إطار التعاون المشترك بين المجلس التصديرى للملابس الجاهزة والمجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمجلس التصديرى المفروشات المنزلية، وجمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك" ويستعد المعرض لاستقبال عدد كبير من العارضين والمشترين في نسخته الجديدة.

مشاركة أكثر من 100 عارض من مصر وأفريقيا

أكد محمد قاسم – رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين – اكسبولينك والمفوض العام للمعرض، أنه من المتوقع ان يشهد المعرض مشاركة أكثر من 100 عارض من مصر وأفريقيا على سبيل المثال لا الحصر، الجزائر وبنين وتنزانيا، فضلا عن مشاركة أكثر من 200 مشتري دولي من أشهر العلامات التجارية العالمية ذات الخبرة والمعرفة الواسعة في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات.



تعزيز فرصة زيادة صادرات مصر وأفريقيا لمختلف أنحاء العالم



وقال إن أهمية المعرض تكمن في تعزيز فرصة زيادة صادرات مصر وافريقيا لمختلف أنحاء العالم من خلال اتاحة فرص لعقد لقاءات ثنائية للتبادل التجاري وفتح مجالات للتصدير واقتحام أسواق جديدة، حيث تقوم فكرة المعرض الأساسية على التعاون المشترك بين الدول الافريقية لعرض كل منتجاتها المميزة وإلقاء الضوء على مزاياها التنافسية.



وقد شهد المعرض خلال السنوات الماضية نجاحًا ونموًا ملحوظًا من حيث عدد العارضين، وكسب ثقة المشترين الدوليين. ومن المرتقب زيارة عدد كبير من العلامات التجارية العالمية لأول مرة، والذي يعد أحد أكبر مؤشرات النجاح مع تزايد عدد الزوار عامًا تلو الآخر بما ساهم بدوره في إبراز اسم Destination Africa ووضعه على خريطة المعارض الدولية كما أدى إلى تعزيز ثقة المصدرين المصريين والأفارقة فضلًا عن المشترين الدوليين في المعرض.



وقال إن الدورات السابقة قد شهدت نجاحًا مبهرًا على مستوى العارضين المشاركين والمشترين الدوليين من مختلف العلامات التجارية العالمية وهو ما أكسب المعرض شهرة ذائعة بين مصنعي ومصدري المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات في مصر وأفريقيا.

نافذة تصديرية جديدة تدعم خطط زيادة الصادرات

وأشار إلى معرض Destination Africa أصبح بمثابة نافذة تصديرية جديدة تدعم خطط زيادة الصادرات والنفاذ إلى الأسواق البديلة والواعدة لصناعات الملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات.