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محافظات

محافظ الدقهلية: إزالة تعديات بناء مخالف على 12 فدان أرض زراعية

لقاء الصحفيين بالدقهلية،
لقاء الصحفيين بالدقهلية، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية استرداد 12 فدانا و16 قيراطا و13 سهما من الأراضي الزراعية في أعمال الموجة 23 و24 لإزالة التعديات.  

استرداد 12 فدان أراض زراعية بازالة التعديات 

وأكد محافظ الدقهلية علي المتابعة المستمرة للموجتين لحرص الدولة على استرداد الأراضي الزراعية واعتبارها ثروة قومية.

تنفيذ الموجة 23 و24 لإزالة التعديات بالدقهلية 
وأشار محافظ الدقهلية في لقائه بالصحفيين والإعلاميين إلى أن الموجة 23 أزالت خلال الفترة من شهر  يونيو إلى سبتمبر 2024 فدانا وقيراطا و8 أسهم أراض زراعية و320 مبنى على مساحة 36563 مترا مربعا.

وتابع المحافظ: أما في الموجة 24 للإزالات أزالت الحملات خلال الفترة من نوفمبر إلى أكتوبر تم استرداد 11 فدانا و15 قيراطا و5 سهم أراض زراعية و73 مبنى بمساحة 3854 مترا مربعا.

وقال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية: إن هناك متابعة مستمرة لتفعيل قانون المحال العامة.

متابعة تفعيل قانون المحال العامة

وأوضح محافظ الدقهلية خلال لقائه بالمحافظين أنه تم إنشاء 21 مركز إصدار تراخيص للمحال العامة، بجانب الطلبات المقدمة منذ بداية صدور اللائحة التنفيذية للقانون حتى 2024/10/20.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن إجمالي الطلبات 6023 طلبا، وما تم ترخيصه 1462، وما تم رفضه 1907، وتحت الدراسة 2654.

إجمالي المتحصلات

وأكد المحافظ أن إجمالي المتحصلات بلغت 7.1 مليون جنيه من إصدار تراخيص المحال.

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