الزمالك يعلن فوز فريق السيدات بهذه الجائزة

حصد الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، التي تقام برعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك، كأفضل فريق نسائي في 2024.

وضمت قائمة الترشيحات كل من: "نادي الزمالك (مصر)، نادي بني ياس (الإمارات)، ومركز الصحراء العربية أول فريق نسائي محترف في سباقات الهجن (من الإمارات)".

ومثل نادي الزمالك في الحفل الذي أقيم في الإمارات كل من، نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء، ونورا عزمي كابتن الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات".

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديرًا فنيًا، وأشرف عبدالعال مدربًا مساعدًا، إكرامي هيكل مدربًا، وبلال وتوت مخططًا للاحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللًا للأداء، وسمية ناجح أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديرًا إداريًّا".

وعلي صعيد كرة القدم، تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء اليوم الأربعاء إلى ليبيا، استعدادًا لخوض الزمالك لمباراته القادمة أمام النصر الليبي يوم الجمعة القادم وديًّا.

وكان مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، قد وافق على مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة اعتزال خالد حسين نجم منتخب ليبيا وفريق النصر الليبي، والمقرر إقامتها يوم 15 نوفمبر الجاري بين فريقي الزمالك والنصر الليبي.

مباراة اعتزال خالد حسين نجم منتخب ليبيا

وتولى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء والمشرف على الكرة الاتفاق على كافة تفاصيل المباراة.

موعد مباراة الزمالك القادمة بالدوري

أما على صعيد بطولة الدوري يواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي يوم 23 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

مباراة الزمالك وسموحة

وحقق نادي الزمالك فوزًا صعبًا على نظيره سموحة بهدفين مقابل لاشيء في المباراة التي جمعت بينهما، بستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل ناصر منسي هدف التقدم لصالح الزمالك في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء بعد خطأ من الهاني سليمان حارس فريق سموحة.

وفي الدقيقة 84 استطاع مصطفى شلبي إحراز الهدف الثاني لصالح الزمالك.