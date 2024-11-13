الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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سياسة

رئيس الكنيسة الأسقفية يعلق على استقالة مطران أساقفة كانتربري

رئيس الأسقفية
رئيس الأسقفية

قال رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي: الأحباء في المسيح أساقفة وقسوس وخدام وشعب الكنيسة الأسقفية أنهم تلقوا بالأسف النبأ الخاص باستقالة رئيس أساقفة كانتربري، نتيجة لاتهامه بالتقاعس عن الإبلاغ والتستر على انتهاكات ارتكبها جون سميث وهو أحد المحامين العاملين بإحدى المؤسسات الخيرية.

مبادئ المسيحية وتعاليم الكتاب المقدس 

وبالرغم من أن التقرير المستقل الذي وجه الاتهام لرئيس الأساقفة إلا أنه أعتذر عن القصور في عدم التحقيق بشكل كافٍ في الادعاءات، وقدم استقالته من منصبة كرئيس أساقفة كانتربري.

واستكمل: نحن نعبر عن تعاطفنا العميق مع ضحايا هذه الأفعال المؤسفة ونلتزم بأن تبقى الكنيسة الأنجليكانية ملاذًا آمنًا لجميع أفراد المجتمع، لا سيما أولئك الأكثر عرضة للخطر فمبادئنا المسيحية وتعاليم الكتاب المقدس الذي يعلمنا أننا جميعا مخلوقين على صورة الله، ولذا يتحتم علينا أن نقف ضد أي شكل من أشكال الظلم أو الإساءة.

أهمية استمرار رسالة محبة المسيح 

وشدد رئيس الأساقفة مؤكدًا على استقلالية الإدارية في إقليم الإسكندرية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي داخل شركة الكنائس الأنجليكانية في العالم، إذ سنستمر في رسالتنا لإظهار محبة المسيح لكل إنسان، والعمل دون كلل لضمان بيئة آمنة ومحترمة لجميع من نخدمهم. ونلتزم بدعم القيم التي تعزز الشفافية، والمساءلة، والنزاهة.

وأضاف: بينما نحافظ على الشركة والوحدة مع الكنائس الأسقفية في نصف الكرة الجنوبي، ندرك أن وحدة الكنيسة لا تتطلب منا التسامح مع أي خيانة للأمانة المقدسة، بل تحثنا على تعزيز العدالة والمحبة الرعوية التي تعكس روح المسيح، وكذلك إتخاذ التدابير الفعالة لحماية الأفراد.

واختتم: يجب أن نستمر جميعًا في الصلاة من أجل الكنيسة ومن أجل دورها في تحقيق مبادئ العدل التي يعلمنا إياها الكتاب المقدس.

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