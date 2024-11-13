سيد حسن قائمًا بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس سيد حسن بالقيام بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية في أبو رواش.



وكلف محافظ الجيزة رئيس الجهاز بوضع رؤية ومخطط مستقبلي للارتقاء بالبنية التحتية بالمناطق الصناعية والاستثمارية وعلى رأسها ملفات مياه الشرب والصرف الصحي التي تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لتهيئة البيئة والمناخ الملائم للاستثمار.

تكليفات المحافظ جاءت خلال لقائه الموسع بمقر المنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش لبحث ومتابعة مخططات المناطق الاستثمارية والصناعية بمحافظة الجيزة وذلك في إطار خطة الدولة نحو تنمية المناطق الصناعية والاستثمارية للدفع بعجلة الاستثمار وتوفير فرص عمل مستدامة.

ولفت إلى أنه جار التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتدعيم مشروعات البنية التحتية بالمنطقة لإنهاء كافة المشكلات المتعلقة بها.

جاء ذلك بحضور محمد مرعي رئيس مدينة الجيزة والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ والمهندس سيد حسن رئيس جهاز المنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش والمهندسة عفاف عبد الحارث مدير مديرية الإسكان والمهندسة رضوي حامد وكيل مديرية الإسكان وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وهاني شارد نائب رئيس الجهاز .