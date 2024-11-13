رئيس حي الهرم يجري حركة تغييرات موسعة بمختلف القطاعات (مستند)

أصدر المهندس طه عبد الصادق، رئيس حي الهرم، قرارات بتنقلات واسعة شملت نواب الرئيس وعددًا من المديرين في مختلف قطاعات الحي، وجاءت هذه التغييرات في أعقاب تعيين نواب جدد للحي من قبل محافظ الجيزة.

وأكدت مصادر مطلعة أن هذه التغييرات تأتي في إطار سعي رئيس الحي لتطوير الأداء وتحقيق المزيد من الكفاءة والفاعلية في تقديم الخدمات للمواطنين، خاصة بعد تعيين النواب الجدد الذين يحملون طموحات كبيرة لتطوير الحي.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التغييرات في دفع عجلة العمل بالحي وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الخدمية، بالإضافة إلى خلق روح جديدة من التنافسية والإيجابية بين العاملين.

جدير بالذكر أن حي الهرم يشهد في الفترة الأخيرة العديد من المشاريع التطويرية التي تستهدف تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.