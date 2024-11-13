تأجيل محاكمة أب وأم انهيا حياة ابنتهما لـ 18 نوفمبر

أصدر المستشار شارل كامل إسكاروس رئيس الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المحلة وعضوية كل من المستشار محمد عادل حماد والمستشار محمد صلاح بهلول والمستشار ممدوح علي عبد الحليم بتأجيل جلسة محاكمة كل من "عايدة.ا" وزوجها "محمد.ط" لاتهامهم بإنهاء حياة ابنتهما بدعوى الشك في سلوكها وعدم عذرية الفتاة الضحية إلى جلسة 18 نوفمبر الجاري للنطق بالحكم.



وكان المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية المستشار حلمي عطا الله الأسبق أعطى توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز سمنود بإحالة كل من المدعوة "عايدة.ا" وزوجها المدعو "محمد.ف.ط" إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهما بارتكاب واقعة إنهاء حياة الفتاة المدعوة "ملك.ف" 17 سنة بأن طوقت المتهمة الأولي عنقها بغطاء الرأس وشدت عليه وعصرته حتى كتمت أنفاسها فأحدثت بها الخنق الموصوف بتقرير الصفة التشريحية، بينما شرعا كلا المتهمين في احتجاز الفتاة الضحية داخل وحدتها السكنية وحرمها من التجوال وتعذيبها بدنيًّا، وهوت الأولى على جسدها بعصا خشبيه وانهال الثاني عليها بيداه، كما استخدم سلسله حديدية ورباطًا قماشيًّا سعيًا في تأديبها حتى الموت.



واستندت النيابة العامة في قرارها إلى ندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهمين وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين وإعلانهما بقرار إحالتهما للمحاكمة الجنائية وإخطار الشهود كونهم أحد أركان أدلة الثبوت في واقعة القتل.



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة سمنود يفيد بوصول الفتاة "ملك. ف" 17 سنة مصابة بكدمات وسحجات بالرأس وأماكن متفرقة من جسدها فضلًا عن وفاتها جراء الخنق وآثارها بالرقبة بإحدى قرى مركز سمنود.



كما أوصي مدير أمن الغربية بتشكيل فريق بحث جنائي قاده العقيد أبو العزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.



وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة سمنود وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط والدي الفتاة وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لشكهما في سلوك ابنتهما وعدم عذريتها.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرتها.