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محافظات

محافظ الغربية: حملات تفتيشية يوميا على المخابز

حملات تفتيشية يومية
حملات تفتيشية يومية على المخابز

شدد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، على استمرار الحملات اليومية على جميع مخابز مراكز ومدن الغربية لإحكام الرقابة على المخابز البلدية لضبط مخالفات تهريب الدقيق المدعم، مشيرا الي التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين مؤكدا ان المواطنين يمثلون عيون الرقابة، من خلال تقييمهم لآداء الخدمة التموينية المقدمة لهم ".

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جاء ذلك خلال متابعته نتائج الحملة التفتيشية المفاجئة في الساعات المبكرة من اليوم على المخابز البلدية والتي قامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق بقيادة اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ومديري مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، سلامة الغذاءً، والتي جاءت استجابة فورية لمطالب المواطنين  وتمكنت من تحرير 18 محضر نقص أوزان وإنتاج خبز بمواصفات سيئة.

فقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بتحرير محضر لمخبز بقرية شبراقاص لعدم وجود لوحة تشغيل،مخبز بقرية شبراقاص نقص وزن 7 جرام، مخبز بقرية شبراقاص لعدم وجود لوحة تشغيل،مخبز بقرية كفر سالم نقص وزن 8 جرام، مخبز بقرية شبرا بيل انتاج خبز غير مطابق المواصفات،مخبز بقرية شبراقاص عدم نظافة ادوات العجين.

كما تمكنت مديرية الصحة من تحرير عدد 6 محاضر نقص اشتراطات صحية + عدد 6 محاضر عدم حمل شهادة صحية.

و أِشار الجندي ان رضاء المواطن عن جودة ومواصفات رغيف الخبز هو المعيار الأساسي مؤكدا استقبال شكاوي المواطنين المتعلقة بأي مخالفات للمخابز للتعامل الحازم حيالها وتهيب محافظة الغربية بالسادة المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تخص السلع الغذائية او الخبز من حيث الجودة والصلاحية وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣.

 

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