الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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اقتصاد

ارتفاع جديد لسعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك المصرية

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

سعر الدولار ، ترصد فيتو أولًا بأول حركة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية على مدار الساعة، حيث ارتفع سعر صرف الدولار بواقع 9 قروش خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 فى بعض البنوك المصرية، والتى جاءت أسعار الصرف فيها كالتالي: 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري  

وسجل  سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 49.16 جنيهًا للشراء و49.26 جنيهًا للبيع. 

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم

 

 

سعر الدولار في بنك مصر 

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في  بنك مصر حوالي 49.23 جنيهًا للشراء و49.33 جنيهًا للبيع. 

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم فى البنوك 

 

بنك مصر - فيتو 
بنك مصر، فيتو 

 

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في  البنك الأهلي المصري حوالي 49.23 جنيهًا للشراء و49.33 جنيهًا للبيع.

اقرأ التالي: الدولار بكام النهارده، آخر تحديث في البنوك المصرية 

 

البنك الأهلى - فيتو 
البنك الأهلى، فيتو 

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في  البنك التجاري الدولي حوالي 49.25 جنيهًا للشراء و49.35 جنيهًا للبيع.

اقرأ التالي: أسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية تحديث لحظي 

 

البنك التجارى - فيتو 
البنك التجاري، فيتو 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 49.26 جنيهًا للشراء و49.36 جنيهًا للبيع.

اقرأ التالي: الدولار وصل لكام فى البنك المركزي بتعاملات اليوم

 

بنك قطر - فيتو 
بنك قطر، فيتو 

 

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