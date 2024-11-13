انطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس غدا

أعلنت جامعة عين شمس برئاسة محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، اليوم إنهاء استعدادات الجامعة لبدء انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسي 2024/2025، والتي تنطلق يوم الخميس 14 نوفمبر الجاري.

غدا انطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس

وأكد رئيس جامعة عين شمس أن قطاع التعليم والطلاب بالجامعة قد قام بتشكيل لجنة مركزية لمتابعة سير انتخابات الاتحادات الطلابية بمراحلها المختلفة، ولجان فرعية بالكليات للمتابعة والإشراف على الانتخابات وتذليل العقبات التى تواجه الطلاب، مشيرا إلى أنه سيتم فتح باب الترشح يوم الخميس 14 نوفمبر الجاري، وإعلان الكشوف المبدئية يوم 17 نوفمبر، وتلقي طلبات الطعون يوم 18 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 19 نوفمبر.

مضيفا أنه سيتم إعلان الكشوف النهائية يوم 20 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 21 نوفمبر، وتقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 24 نوفمبر.

وأشار إلى أن جولة الإعادة ستكون يوم 25 نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 26 نوفمبر، وتقام انتخابات رئيس الإتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 27 نوفمبر، على أن تنتهي الإنتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 28 نوفمبر 2024.

هذا وقد قرر محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس تشكيل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة للعام الجامعي ٢٠٢٤ / ۲۰۲٥ برئاسته، وإشراف عام أ.د طايع عبد اللطيف طه - الأستاذ متفرغ بكلية الزراعة، عضوية قانونية للأستاذ الدكتور احمد على عبد الحى إبراهيم ديهوم - وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق عام إداري الأستاذ إبراهيم سعيد حمزة - أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب، أسماء علي عبده خاطر - مدير عام رعاية الشباب عضو فني، رياض صلاح عبد الفتاح العوام - مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية مسئول اتصال ومحمد محمود أبو العزم - مكتب نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب عضو إداري وعضوية كل من الطالب أحمد رمضان محمد عمر يوسف - الفرقة الرابعة بكلية التجارة والطالب محمود محمد السيد - الفرقة الرابعة بكلية التربية

جدير بالذكر أن الانتخابات الطلابية يتم إجراؤها وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وأيضًا اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية بالجامعات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 352 لسنة 2019.