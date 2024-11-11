تداول 34 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم الاثنين بيانًا حركة السفن والبضائع بالميناء، جاء فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19071 طن تشمل: 1900 طن مولاس و3700 طن كلينكر و7671 طن يوريا و5800 طن بضائع متنوعة.





حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 64834 طن تشمل: 11870 طن حديد و22980 طن قمح و8000 طن سكر و12000 طن خردة و 3195 طن زيت طعام و5047 طن ابلاكاش و1518 طن خشب زان و671 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 224 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 475 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 413 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3370 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 138391 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 179053 طنًا .

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 5112 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية وبنى سويف، و عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4986 حركة.