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رياضة

“الأولمبية” تحسم مصير قائمة المرشحين في انتخابات اتحاد كرة اليد

اتحاد كرة اليد، فيتو
اتحاد كرة اليد، فيتو

كرة اليد، يستعد مسئولو اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس، لإعلان القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات اتحاد كرة اليد المقرر لها يوم 13 ديسمبر المقبل بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر.

وأرسل مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة محمد الأمين، قائمة المرشحين كاملة دون استبعادات للجنة الأولمبية المصرية من أجل النظر في الطعون واعتماد القائمة النهائية.

وعلمت “فيتو”، أن مسئولو اتحاد كرة اليد قرروا الإبقاء على المرشحين دون استبعادات، في انتظار ما ستعلنه اللجنة الأولمبية بعد النظر في الطعون.

قائمة المرشحين في انتخابات اتحاد كرة اليد

وتضم قائمة المرشحين كلا من:

منصب الرئيس:

خالد فتحي - محمد الأمين - هادي فهمي

نائب الرئيس:

ياسر الرملي - جابر سعيد - خالد ديوان

أمين الصندوق:

عمرو صلاح - نبيل خشبة

العضوية:
محمد فتحي - جمال القليوبي - عبير عقيل - تامر العناني - وليد منير - حسناء معوض - أكرم أبو ريدة - محمد زهران - محمد جمال هليل - حسنين شرف - هشام ربيع - خالد صالح - عمرو الشناوي - أحمد زقزوق - عمرو فتحي - عمرو العدل - رفعت علي - سعيد عبد الغني - حاتم خميس - مجدي مصطفى - عمر شوقي - محمد عبد النبي - آمال زوام.

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