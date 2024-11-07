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رياضة

كرة اليد، إستاد القاهرة يستضيف قمة دوري المحترفين بين الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

كرة اليد، أعلن مسؤولو اتحاد كرة اليد برئاسة محمد الأمين، موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة المرحلة الأولى من دوري المحترفين للموسم الحالي 2024/2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم 17 نوفمبر الجاري، على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في إستاد القاهرة.

هادي فهمي يترشح على رئاسة اتحاد كرة اليد

وتقدم هادي فهمي رئيس اتحاد كرة اليد الأسبق، بأوراق ترشحه على منصب رئيس الاتحاد في الانتخابات المقبلة المقرر لها 13 ديسمبر المقبل.

ومن المنتظر أن تضم قائمة هادي فهمي في انتخابات اتحاد كرة اليد عددًا من الشخصيات البارزة.

خالد فتحي يترشح على رئاسة اتحاد كرة اليد

وأعلن خالد فتحي تقدمه بأوراق ترشحه لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، في اليوم الخامس من فتح باب الترشح في الانتخابات المقررة الجمعة 13 ديسمبر المقبل، للدورة 2024-2028.

كما تقدم أيضا للانتخابات كل من خالد السيد عبد العزيز لمنصب نائب الرئيس ونبيل خشبة لمنصب أمين الصندوق، وتقدم أيضا للعضوية كل من أحمد زقزوق وخالد  متولي وعمرو الشناوي.

 

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