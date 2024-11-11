الإثنين 11 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة حيازة 25 كيلو مخدرات بالقاهرة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس تشكيل عصابي ضم 22 متهم بينهم سيدتان، بتهمة حيازة 25.5 كيلو جرامًا من المواد المخدرة، و3 آلاف قرص مخدر، قبل ترويجها بالقاهرة 15 يوما علي ذمة التحقيق.

كان مدير أمن القاهرة تلقى اخطارًا يفيد بشن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات موسعة، تمكنت من ضبط 22 عنصرا إجراميا بحوزتهم 25.5 كجم من المواد المخدرة و3 آلاف قرص مخدر قبل ترويجها بالعاصمة

وضمت المضبوطات كمية من مخدرات "الهيروين - الحشيش - الاستروكس - بودر - ترامادول وأموتريل - تامول " فضلًا عن أسلحة نارية وبيضاء، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بــ (3,590 مليون جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

النيابة العامة المواد المخدرة مدير أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

إحباط محاولة تهريب أقراص مخدرة في مطار شرم الشيخ

تجديد حبس عاطلين وسيدة بتهمة حيازة كوكتيل مواد مخدرة في المطرية

إحالة أجنبية متهمة بحيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة للجنايات

الأكثر قراءة

قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل

انتهيتم، توفيق عكاشة يكشف آخر رسائله للإخوان المسلمين ويحذر مذيعين مصريين بقناة الجزيرة

5 نصائح من الكهرباء لنقل ملكية العدادات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (3 – 4)

الأهلي يمنح وسام أبو علي وعدًا بتعديل عقده ماليًا

حيلة أمريكية لتولي هاريس رئاسة أمريكا قبل تنصيب ترامب

قائمة القادة المشاركين في القمة العربية الإسلامية بالرياض، السيسي وتميم وبشار الأبرز

بمشاركة السيسي، كل ما تريد معرفته عن القمة العربية الإسلامية بالرياض

منوعات

المزيد

حكاية خطأ تقني كاد يتسبب في حرب نووية

بايدن يتعرض لموقف محرج على رمال شاطئ ديلاوير (فيديو)

بعد انتخاب ترامب، أمريكي يقتل عائلته وينتحر في مينيسوتا (صور)

لاعب كرة قدم يعتزل نهائيا لأسباب دينية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس بالسوق المحلية اليوم الأحد 10/11/2024

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد 10/ 11/ 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 10/11/2024

المزيد

انفوجراف

الفئات المسموح لها باستلام التابلت من الطلاب والمعلمين وفقا للنظام الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (3 – 4)

دار الإفتاء توضح كيفية تغسيل المرأة إذا ماتت وهي حائض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 11 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads