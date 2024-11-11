تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة حيازة 25 كيلو مخدرات بالقاهرة

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس تشكيل عصابي ضم 22 متهم بينهم سيدتان، بتهمة حيازة 25.5 كيلو جرامًا من المواد المخدرة، و3 آلاف قرص مخدر، قبل ترويجها بالقاهرة 15 يوما علي ذمة التحقيق.

كان مدير أمن القاهرة تلقى اخطارًا يفيد بشن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات موسعة، تمكنت من ضبط 22 عنصرا إجراميا بحوزتهم 25.5 كجم من المواد المخدرة و3 آلاف قرص مخدر قبل ترويجها بالعاصمة

وضمت المضبوطات كمية من مخدرات "الهيروين - الحشيش - الاستروكس - بودر - ترامادول وأموتريل - تامول " فضلًا عن أسلحة نارية وبيضاء، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بــ (3,590 مليون جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.