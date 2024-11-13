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حوادث

النيابة تأمر بضبط شخصين بتهمة الشروع في قتل موظف بالوايلي

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أمرت نيابة الوايلي بسرعة ضبط وإحضار شخصين بتهمة الشروع في قتل موظف بمنطقة العباسية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة الوايلي بلاغًا من موظف يفيد بتعرضه للضرب على يد مجهولين يستقلون دراجة نارية بمنطقة العباسية.
وجاء بتقرير الطب الشرعي للمجني عليه أنه مصاب بنزيف بالمخ وكسر بعظام الجمجمة وتم إجراء عمليات جراحية عاجلة له.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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نيابة الوايلي قسم شرطة الوايلي منطقة العباسية النيابة العامة

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