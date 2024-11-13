النيابة تأمر بضبط شخصين بتهمة الشروع في قتل موظف بالوايلي

أمرت نيابة الوايلي بسرعة ضبط وإحضار شخصين بتهمة الشروع في قتل موظف بمنطقة العباسية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة الوايلي بلاغًا من موظف يفيد بتعرضه للضرب على يد مجهولين يستقلون دراجة نارية بمنطقة العباسية.

وجاء بتقرير الطب الشرعي للمجني عليه أنه مصاب بنزيف بالمخ وكسر بعظام الجمجمة وتم إجراء عمليات جراحية عاجلة له.