الأحد 10 نوفمبر 2024
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حوادث

المشدد 10 سنوات لعاطلين بتهمة الشروع في قتل محاسب بالنزهة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 10سنوات بتهمة الشروع في قتل محاسب وسرقة مبلغ مالي بحوزته بمنطقة النزهة.


وكان قسم شرطة النزهة تلقي بلاغا يفيد من المستشفي العام يفيد باستقبالها شخص مصاب.

وبالانتقال لمحل البلاغ تبين قيام شخصين بالتعدي علي محاسب وسرقته وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطلين لهما معلومات جنائية.

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المجني عليه والشروع في قتله وحيازة سلاح أبيض مطواه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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محكمة جنايات شمال القاهرة منطقة النزهه قسم شرطة النزهة مديرية أمن القاهرة

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