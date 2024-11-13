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رياضة

تعرف على حقيقة تجديد عقد عبد الله السعيد مع الزمالك

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد

كشف مصدر مقرب من عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقيقة تواصل مسئولي النادي معه لتجديد تعاقده. 

وقال المصدر: “لم يتحدث معه أي مسئول من الزمالك لتجديد تعاقده، اللاعب يرحب بالاستمرار مع الزمالك ومستعد لتجديد تعاقده”. 

وتتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء اليوم الأربعاء إلى ليبيا، استعدادا لخوض الزمالك لمباراته القادمة أمام النصر الليبي يوم الجمعة القادم وديا.  

وكان مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، قد وافق على مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة اعتزال خالد حسين نجم منتخب ليبيا وفريق النصر الليبي، والمقرر إقامتها يوم 15 نوفمبر  الجاري بين فريقي الزمالك والنصر الليبي. 

مباراة اعتزال خالد حسين نجم منتخب ليبيا 

 وتولى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء والمشرف على الكرة الاتفاق على كافة تفاصيل المباراة.   

موعد مباراة الزمالك القادمة بالدوري 

أما على صعيد بطولة الدوري يواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي يوم 23 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

مباراة الزمالك وسموحة 

وحقق نادي الزمالك فوزًا صعبًا على نظيره سموحة بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما، باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل ناصر منسي هدف التقدم لصالح الزمالك في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء بعد خطأ من الهاني سليمان حارس فريق سموحة. 

وفي الدقيقة 84 استطاع مصطفى شلبي إحراز الهدف الثاني لصالح الزمالك. 

 

 

 

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