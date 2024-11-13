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جامعة سوهاج: غدًا فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسي 2024-2025

جدول انتخابات طلاب
جدول انتخابات طلاب جامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الجدول الزمني لانطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025، والمُعتمد من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

رئيس الجامعة يعلن غدًا فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات 

وقال رئيس الجامعة، أن غدًا الخميس 14 نوفمبر الجاري، سيتم فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات، كما سيتم إعلان الكشوف المبدئية يوم 17 نوفمبر، وتلقي طلبات الطعون يوم 18 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 19 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 20 من نفس الشهر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 21 نوفمبر.

عبدالناصر يس انتخابات الجولة الأولى يوم 24 نوفمبر والإعادة 25 نوفمبر 

وأضاف الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه سوف تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 24 نوفمبر، وتقام جولة الإعادة يوم 25 نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 26 نوفمبر، وتقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 27 من الشهر نفسه، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 28 نوفمبر 2024.

والجدير بالذكر أن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات تضم كلًا من الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور محمد كمال منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة، أحمد عاطف مدير رعاية الشباب مركزية الدكتور سمير أبو المجد مدرس بكلية الحقوق، الطالبة ناهد ويليام وهيب والطالب محمد اشرف محمد.

 

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اتحادات الطلاب التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج العالي والبحث العلمي حسان النعمانى رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب زير التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي

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