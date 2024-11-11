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رياضة

دون استبعادات، اتحاد كرة اليد يرسل قائمة المرشحين للجنة الأولمبية

الاتحاد المصري لكرة
الاتحاد المصري لكرة اليد

كرة اليد، أرسل مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة محمد الأمين، قائمة المرشحين كاملة دون استبعادات للجنة الأولمبية المصرية من أجل النظر في الطعون واعتماد القائمة النهائية.

وعلمت “فيتو”، أن مسئولو اتحاد كرة اليد قرروا الإبقاء على المرشحين دون استبعادات، في انتظار ما ستعلنه اللجنة الأولمبية بعد النظر في الطعون.

قائمة المرشحين في انتخابات اتحاد كرة اليد

وتضم قائمة المرشحين كل من:

منصب الرئيس:

خالد فتحي - محمد الأمين - هادي فهمي

نائب الرئيس:

ياسر الرملي - جابر سعيد - خالد ديوان

أمين الصندوق:

عمرو صلاح - نبيل خشبة

العضوية:
محمد فتحي - جمال القليوبي - عبير عقيل - تامر العناني - وليد منير - حسناء معوض - أكرم أبو ريدة - محمد زهران - محمد جمال هليل - حسنين شرف - هشام ربيع - خالد صالح - عمرو الشناوي - أحمد زقزوق - عمرو فتحي - عمرو العدل - رفعت علي - سعيد عبد الغني - حاتم خميس - مجدي مصطفى - عمر شوقي - محمد عبد النبي - أمال زوام.

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كرة اليد اتحاد كرة اليد محمد الأمين هادي فهمي خالد فتحي

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