القبض على قائدي 3 مركبات توكتوك للقيادة برعونة وأداء حركات استعراضية بالطريق الدائري
ألقت أجهزة وزارة الداخلية،القبض على قائدى 3 تكاتك لقيادة برعونة وأداء حركات استعراضية بالطريق الدائرى.
تابعت أجهزة وزارة الداخلية، مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائدي مركبات "التوك توك" بالقيادة برعونة وبسرعة زائدة بالطريق الدائري بالقاهرة مُعرضين حياتهم والآخرين للخطر.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط المركبات وقائديها (3 أشخاص)، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المركبات وقائديها.
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