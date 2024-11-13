مصرع طالب جامعي صدمه قطار بالغربية
لقي طالب جامعي مصرعه منذ قليل دهسًا أسفل عجلات القطار بمزلقان صفط تراب مركز المحلة الكبري محافظة الغربية وجرى نقل الجثة إلى المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.
وتلقت الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ عن وصول جثة أشلاء لشاب يدعى كريم ع.ع" مقيم بزفتي لقي مصرعه دهسًا تحت عجلات القطار أثناء استقلاله قطار وذهابه للمعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبري.
انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة بمشرحة المستشفى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
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