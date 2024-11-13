انطلاق فعاليات جناح الأديان في مؤتمر «المناخ - 29».. مشاركة أكثر من 97 منظمة تمثل 11 ديانة وطائفة.. عقد 40 جلسة حوارية لتقديم رؤى ومقترحات دينية.. وشيخ الأزهر يغيب بسبب وفاة شقيقته

انطلقت اليوم الأربعاء في العاصمة الأذربيجانية باكو فعاليات جناح الأديان في مؤتمر الأطراف COP 29، وذلك بمشاركة أكثر من 97 منظمة، تمثل 11 ديانة وطائفة تنظم أكثر من 40 جلسة حوارية متنوعة تقدم رؤًى ومقترحاتٍ دينيةً وأخلاقيَّةً بشأن تعزيز جهود العمل المناخي.

جناح الأديان في مؤتمر الأطراف COP 29

وأكَّد الأمين العام لـ مجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبد السلام، أنَّ جناح الأديان في مؤتمر الأطراف COP 29 يشكل تطورًا نوعيًّا في الجهود الهادفة إلى تعزيز العمل المناخي العالمي، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار البناء على الزخم الكبير والنجاح الذي تحقق في النسخة السابقة بـ COP 28، مضيفًا أن جناح الأديان هدية COP 28 إلى العالم بهدف توحيد صوت الأديان وحشد الطاقات الأخلاقيَّة والروحيَّة لمواجهة التحديات المناخية المتزايدة التي تهدِّد الإنسانية ومستقبل كوكب الأرض.

وأوضح الأمين العام أن الأزمة البيئيَّة تتطلب تكاتفًا عالميًّا وعملًا يتسم بالتكامل والشمولية وتعددية الأطراف، لافتًا إلى أنَّ جناح الأديان يسعى إلى تقديم رؤًى مبتكرة وحلول مستدامة تعزز من فعالية الاستجابة للأزمة المناخية، مع التركيز على ضرورة دمج الأطر العلمية مع القيم الروحية والأخلاقية لإلهام البشرية لاتخاذ خطوات حاسمة لحماية الكوكب، وترسيخ ثقافة العناية بالأرض كأمانة إلهية تستدعي منا العمل الجاد والمسؤولية المشتركة.

النسخة الثانية من جناح الأديان في COP 29

وتركِّز النسخة الثانية من جناح الأديان في COP 29 الذي تستمر فعالياته خلال الفترة من 12 إلى 22 نوفمبر الجاري، على ضرورة تعزيز التعاون بين الأديان لرعاية الأرض، وبحث أفضل الممارسات الجيدة للتخطيط للتكيف المستدام من قِبَل الجهات الفاعلة في مجال الإيمان، وكيفية تشجيع أنماط الحياة المستدامة من خلال الدين، فضلًا عن استكشاف التأثيرات غير الاقتصادية لتغير المناخ من خلال وجهات نظر قائمة على الإيمان، وإمكانية الوصول إلى تمويل الخسائر والأضرار، والدعوة إلى آليات المساءلة المحلية والعدالة المناخية الشاملة للجميع.

وانعقدت النسخة الأولى من جناح الأديان في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتَّحدة الإطاريَّة بشأن تغير المناخCOP 28، الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي، وذلك لأول مرة في تاريخ مؤتمرات الأطراف، الَّذي نظمه مجلس حكماء المسلمين بالتَّعاون مع رئاسة مؤتمر الأطرافCOP 28، ووزارة التَّسامح والتعايش في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وهدف إلى توفير منصة عالمية لتبادل وجهات النظر، وإيجاد الحلول اللَّازمة لمعالجة الأزمة المناخيَّة؛ حيث شارك في فعاليات الجناح أكثر من 360 متحدثًا يمثلون 54 دولة و9 طوائف دينية، وأكثر من 70 منظمة ومؤسسة على مستوى العالم، في عددٍ جلسات تجاوز 65 جلسة، كما لاقت فعاليات جناح الأديان تفاعلًا ومتابعة عالمية؛ حيث نشرت نحو 4000 مقالة بـ 30 لغة في 70 دولة بما يعادل 7%من حجم التغطية الإعلامية الخاصة بمؤتمر الأطراف COP 28.

شيخ الأزهر يقطع زيارته لأذربيجان لتلقي العزاء في وفاة شقيقته الكبرى

وكان من المقرر أن يحضر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للجناح إلا أنه قطعَ زيارته الحالية لأذربيجان والعودة إلى أرض الوطن لتلقي العزاء في وفاة شقيقته الكبرى، الحاجة سميحة محمد أحمد الطيب، التي وافتها المنية صباح اليوم الأربعاء.

عزاء شقيقة شيخ الأزهر الكبرى

وستقام مراسم العزاء -بإذن الله تعالى- مساء اليوم بمدينة القرنة بمحافظة الأقصر.

ونعى الأزهر الشريف، الحاجة سميحة محمد أحمد الطيب، الشقيقة الكبرى لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم الأربعاء.