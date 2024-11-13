الأربعاء 13 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

توقيع بروتوكول لدعم وحدة الطب الرياضي بالعريش

توقيع بروتوكول لدعم
توقيع بروتوكول لدعم وحدة الطب الرياضي بالعريش

 شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الشباب والرياضة وجامعة العريش بديوان عام المحافظة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والجامعية.

هدف بروتوكول التعاون بين وزارة الرياضة وجامعة العريش

يهدف البروتوكول إلى الاستفادة من إمكانيات وخبرات كلية الطب وكلية علوم الرياضة بجامعة العريش لتطوير وحدة الطب الرياضي بمدينة العريش. كما يتضمن تعزيز الخدمات الطبية المقدمة للرياضيين عبر برامج تأهيلية متقدمة، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتأهيل الكوادر الطبية والمختصين في مجال الطب الرياضي، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة تواكب التطورات الحديثة.

 

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية نحو توفير رعاية صحية شاملة للرياضيين في شمال سيناء، مؤكدًا أن تطوير وحدة الطب الرياضي بالعريش يعكس اهتمام الدولة بتحسين جودة الحياة الصحية للرياضيين، بما يدعم قدرتهم على تحقيق إنجازات رياضية متميزة.

وأضاف الوزير: “شمال سيناء تحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية، ونعمل على توجيه كافة إمكانيات الوزارة لدعم شباب المحافظة. هذا البروتوكول ليس مجرد اتفاقية، بل هو بداية لمرحلة جديدة تركز على بناء أجيال رياضية قادرة على المساهمة في تعزيز صورة مصر رياضيًا على الصعيدين المحلي والدولي”.

أكد اللواء الدكتور خالد مجاور أن هذا البروتوكول يعد نقطة انطلاق نحو تحسين الخدمات الصحية في المجال الرياضي بالمحافظة، مشيرًا إلى أن التعاون مع جامعة العريش ووزارة الشباب والرياضة يهدف إلى توفير بنية تحتية متكاملة تخدم الرياضيين بشكل مباشر.

وأضاف المحافظ: “إن تطوير الخدمات الصحية هو جزء لا يتجزأ من مسيرة التنمية الشاملة في سيناء، ونعمل بشكل مستمر على دعم المشروعات التي تلبي احتياجات الشباب وتساهم في استقرارهم على أرض المحافظة”.

يأتي توقيع البروتوكول في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التنمية في المحافظات الحدودية، ودعم قطاع الرياضة ببرامج وخدمات متطورة، تعكس رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة.

وزير الشباب والرياضة يزور محافظة شمال سيناء

محافظ شمال سيناء يلتقي المحاربين القدماء في العريش

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الطب الرياضي العريش شمال سيناء وزير الشباب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة محافظ شمال سيناء جامعة العريش

مواد متعلقة

وزير الشباب والرياضة يزور محافظة شمال سيناء

وزير الرياضة يؤازر المنتخب قبل مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا بتصفيات أمم أفريقيا (صور)

الأكثر قراءة

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية، وصل لهذا السعر فى 5 بنوك

بينها تحديد الأحوزة العمرانية، تفاصيل مشروع تعديل قانون التصالح بمخالفات البناء

4 أزمات في القلعة الحمراء.. أجانب الأهلي صداع في رأس الخطيب (فيديوجراف)

تفسير رؤية قبر الرسول في المنام وعلاقتها بالرزق الوفير

الداخلية تكشف قصة صاحبة فيديو تحاليل الـ DNA

ما السر الذي يحمله المستقبل؟ توفيق عكاشة يتعجب من اختيار مذيع وزيرًا للدفاع الأمريكي

أخبار مصر: وفاة شقيقة شيخ الأزهر، ترامب يعين مذيعًا وزيرًا للدفاع، الأطباء تتحدث عن مصير طبيبة كفر الدوار، سقوط مستريح الذهب

منوعات

المزيد

لم تنجُ إلا العروس، مصرع 18 شخصًا في حادث سيارة أثناء طريقها لحفل زفاف

42 مليون دولار تعويض لـ 3 عراقيين عُذبوا في سجن أبو غريب

السجن 50 عاما لامرأة أجبرت ثلاثة من أطفالها على العيش مع جثة شقيقهم المتحللة

بعد فضيحة التجسس، فصل مدربة منتخب سيدات كندا لكرة القدم نهائيا

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

التضامن تكشف الفئات الممنوعة من حج الجمعيات الأهلية 2025

حج الجمعيات الأهلية 2025، شروط وخطوات التقديم

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

4 أزمات في القلعة الحمراء.. أجانب الأهلي صداع في رأس الخطيب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

6 فضائل لسورة يس وحقيقة الأحاديث الواردة فيها

تفسير رؤية قبر الرسول في المنام وعلاقتها بالرزق الوفير

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "حبر الأمة" عبد الله بن عباس (3 - 3)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads